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Haberler Yaşam İNCİ TANELERİ 39. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölümde haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 27.03.2025 23:20 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 23:20

İNCİ TANELERİ 39. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölümde haftaya neler olacak?

Kanal D'nin popüler dizisi İnci Taneleri, heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde ünlü isimlerin yer aldığı yer aldığı dizinin 39. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Son bölümdeki çarpıcı gelişmeler izleyicileri şaşırtırken, yeni bölümde neler olacağı merak edildi. Peki, İnci Taneleri 39. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

İNCİ TANELERİ 39. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölümde haftaya neler olacak?

Kanal D'nin her perşembe akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen popüler dizisi İnci Taneleri, sürükleyici hikayesiyle gündemde kalmaya devam ediyor. Son bölümde yaşanan beklenmedik gelişmeler, izleyicileri şaşırtırken, yeni bölümde neler olacağı büyük bir merak konusu. Peki, İnci Taneleri 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelecek bölümde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor? İşte detaylar…

İNCİ TANELERİ 39. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölümde haftaya neler olacak?

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Diziye dair fragmanları aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/inci-taneleri/fragmanlar

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İNCİ TANELERİ 39. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölümde haftaya neler olacak?

İNCİ TANELERİ 38. BÖLÜM İZLE

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/inci-taneleri/bolumler

İNCİ TANELERİ 39. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölümde haftaya neler olacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Azem Ferda'nın sağlık sorunlarını öğrenir. Dilber boşanmamın mutluluğunu yaşarken hayat Azem'i yine babalığıyla sınamaya hazırlanıyordur.

Cihan'ın aşk hayatı iyice karışmışken sağlanan kısa süreli barışta da yolun sonu gözükmek üzeredir. Nehir tedavisi için ona sunulan teklifleri reddeder ama aslında o da hayatını toparlamak istiyordur.

Senarist Demir sayesinde Azem'in kitabının basımı kesinleşir. Ailesinin tüm çekincelerini anlayan Azem, Ferda ile düşündüğü kadar uzun süre mesafeli kalamayacaktır.