İNCİ TANELERİ 39. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölümde haftaya neler olacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azem Ferda'nın sağlık sorunlarını öğrenir. Dilber boşanmamın mutluluğunu yaşarken hayat Azem'i yine babalığıyla sınamaya hazırlanıyordur.

Cihan'ın aşk hayatı iyice karışmışken sağlanan kısa süreli barışta da yolun sonu gözükmek üzeredir. Nehir tedavisi için ona sunulan teklifleri reddeder ama aslında o da hayatını toparlamak istiyordur.

Senarist Demir sayesinde Azem'in kitabının basımı kesinleşir. Ailesinin tüm çekincelerini anlayan Azem, Ferda ile düşündüğü kadar uzun süre mesafeli kalamayacaktır.