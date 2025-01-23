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İnci Taneleri bugün var mı, neden yok? 23 Ocak Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
18:41
İnci Taneleri bugün var mı, neden yok? 23 Ocak Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman?
Dizilerin bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı yayın programlarında kontrol ediyor. İnci Taneleri bu akşam var mı yok mu sorusu gündemde. Her hafta perşembe günleri ekranlara gelen dizinin başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç gibi isimler yer alıyor. Peki; 23 Ocak Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman ve neden yok?