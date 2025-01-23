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Haberler Yaşam İnci Taneleri bugün var mı, neden yok? 23 Ocak Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 18:41 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 18:41

İnci Taneleri bugün var mı, neden yok? 23 Ocak Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman?

Dizilerin bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı yayın programlarında kontrol ediyor. İnci Taneleri bu akşam var mı yok mu sorusu gündemde. Her hafta perşembe günleri ekranlara gelen dizinin başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç gibi isimler yer alıyor. Peki; 23 Ocak Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman ve neden yok?

İnci Taneleri bugün var mı, neden yok? 23 Ocak Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman?

İnci Taneleri bu akşam var mı, neden yok, bu hafta yayımlanacak mı gibi sorular gündemde. Dizi takipçileri ekran başında yerini alıyor. 30. bölümü bekleyenler araştırmalara hız kazandırdı. Peki, Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman?

İnci Taneleri bugün var mı, neden yok? 23 Ocak Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman?

İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

İnci Taneleri bugün tekrar bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak.

Milli yas nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayımlanmıyor.

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İnci Taneleri bugün var mı, neden yok? 23 Ocak Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman?

KANAL D YAYIN AKIŞI 23 OCAK 2025

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri (Tekrar)

00:15 Annem Ankara

İnci Taneleri bugün var mı, neden yok? 23 Ocak Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman?

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İnci Tanelerinin yeni bölümünün haftaya ekranlara gelmesi bekleniyor.

İnci Taneleri bugün var mı, neden yok? 23 Ocak Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman?

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Piraye, Dilber ve Yıldız'ın zor yaşamını yakından görmüşken onlara yardım etmek konusunda artık daha kararlıdır. Nehir ile Arcan evliliklerini kurtarmaya çalışsa da el ele çıkmaya çalıştıkları karanlığa doğru son sürat gidiyorlardır.

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