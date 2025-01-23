İnci Taneleri bugün var mı, neden yok? 23 Ocak Kanal D yayın akışı ile İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman?

İnci Taneleri bu akşam var mı, neden yok, bu hafta yayımlanacak mı gibi sorular gündemde. Dizi takipçileri ekran başında yerini alıyor. 30. bölümü bekleyenler araştırmalara hız kazandırdı. Peki, Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman?