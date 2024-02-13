İneklerine saatlerce Mozart dinletti! Sonuç herkesi şoke etti: Rahatlıyor ve…

2017 yılından itibaren çiftlikte görev yapan sağlık teknikeri Yunus Kudret Baş, çiftliğin süt üretim amacıyla kurulup faaliyetini sürdürdüğünü söyledi. 180 dönüm alan üzerine kurulan çiftliğe 90 büyükbaş hayvan ile başladıklarını da belirten Baş, "Şu an da hayvan sayımız 320'ye ulaştı. Tabiki bu sayıyı daha da artırmak için çalışıyoruz.