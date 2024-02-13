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İneklerine saatlerce Mozart dinletti! Sonuç herkesi şoke etti: Rahatlıyor ve…
Giriş Tarihi: 13.02.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
13:40
İneklerine saatlerce Mozart dinletti! Sonuç herkesi şoke etti: Rahatlıyor ve…
Yozgat'ta büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Abdullah Güngör, ilginç bir yöntem denedi. İneklerine sabah 7'den akşam 6'ya kadar Mozart dinletti. Hayvanlarının veriminin arttığını söyleyen Güngör, "Hayvanlarımız müzik dinlediği için rahatlıyor ve rahatladıkça da geviş getiriyor" dedi.