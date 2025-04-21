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İngiliz Bilim insanının cesedi parçalara ayrılmış halde bulundu! Çocuklar tarafından bir valizin içinde…
Giriş Tarihi: 21.04.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
14:25
İngiliz Bilim insanının cesedi parçalara ayrılmış halde bulundu! Çocuklar tarafından bir valizin içinde…
Kolombiya'da yaşanan olay adeta kan dondurdu. Tatil için İngiltere'den Kolombiya'ya giden bilim insanı Alessandro Coatti'nin cesedi Santa Marta kentinde parçalara ayrılmış halde bulundu. 36 yaşındaki talihsiz adamın parçaları şehrin farklı bölgelerinde bulundu.