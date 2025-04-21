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Haberler Yaşam İngiliz Bilim insanının cesedi parçalara ayrılmış halde bulundu! Çocuklar tarafından bir valizin içinde…
Giriş Tarihi: 21.04.2025 14:25 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 14:25

İngiliz Bilim insanının cesedi parçalara ayrılmış halde bulundu! Çocuklar tarafından bir valizin içinde…

Kolombiya'da yaşanan olay adeta kan dondurdu. Tatil için İngiltere'den Kolombiya'ya giden bilim insanı Alessandro Coatti'nin cesedi Santa Marta kentinde parçalara ayrılmış halde bulundu. 36 yaşındaki talihsiz adamın parçaları şehrin farklı bölgelerinde bulundu.

İngiliz Bilim insanının cesedi parçalara ayrılmış halde bulundu! Çocuklar tarafından bir valizin içinde…

Londra'daki Royal Society of Biology (RSB) meslek kuruluşunda çalışan Alessandro Coatti, tatil için Kolombiya'nın turistik kenti Santa Marta'ya gitti. Burada hemen her gün ailesi ile telefonda konuşan 36 yaşındaki adamın cesedi parçalanmış halde bulundu.

İngiliz Bilim insanının cesedi parçalara ayrılmış halde bulundu! Çocuklar tarafından bir valizin içinde…

Yerel kaynaklara göre, geçen hafta çocuklar Santa Marta'da bir stadyum yakınında oynarken bir bavulun içinde parçalanmış bir ceset buldu.

Daha sonra şehrin farklı noktalarında iki ayrı pakette daha ceset parçaları ortaya çıktı.

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İngiliz Bilim insanının cesedi parçalara ayrılmış halde bulundu! Çocuklar tarafından bir valizin içinde…

Kolombiya polisi, cesedin 36 yaşındaki Coatti'ye ait olduğunu doğruladı.

Cesedin bulunduğu bölgede yalnızca son bir yılda 13 benzer cinayetin işlendiği belirtilirken, yetkililer bu olayın ilk yabancı turist cinayeti olabileceğini kaydetti.

İngiliz Bilim insanının cesedi parçalara ayrılmış halde bulundu! Çocuklar tarafından bir valizin içinde…

SON GECESİNDE KONUM DEĞİŞİKLİĞİ

Coatti'nin 67 yaşındaki amcası Gianni Coatti, İngiliz gazetesi The Times'a yaptığı açıklamada, yeğeninin annesiyle her gün konuştuğunu ve aralarında yakın bir bağ olduğunu anlattı.

Amca Coatti, Alessandro'nun sözünde duran biri olduğunu ve kaybolması üzerine annesinin büyük bir endişeye kapıldığını belirtti.

İngiliz Bilim insanının cesedi parçalara ayrılmış halde bulundu! Çocuklar tarafından bir valizin içinde…

Santa Marta Belediye Başkanı Carlos Pinedo Cuello, Alessandro Coatti'nin öldürülmesinden sorumlu kişilerin yakalanmasına yardımcı olacak bilgi karşılığında 9 bin Euro ödül verileceğini duyurdu.