İngiliz Bilim insanının cesedi parçalara ayrılmış halde bulundu! Çocuklar tarafından bir valizin içinde…

SON GECESİNDE KONUM DEĞİŞİKLİĞİ

Coatti'nin 67 yaşındaki amcası Gianni Coatti, İngiliz gazetesi The Times'a yaptığı açıklamada, yeğeninin annesiyle her gün konuştuğunu ve aralarında yakın bir bağ olduğunu anlattı.

Amca Coatti, Alessandro'nun sözünde duran biri olduğunu ve kaybolması üzerine annesinin büyük bir endişeye kapıldığını belirtti.