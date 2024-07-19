Haberler
Yaşam
SİBER SALDIRI MI VAR? İnternette sorun mu var, Microsoft çöktü mü, sitelere neden erişilemiyor? Bakan Uraloğlu açıkladı!
Giriş Tarihi: 19.07.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
11:46
SİBER SALDIRI MI VAR? İnternette sorun mu var, Microsoft çöktü mü, sitelere neden erişilemiyor? Bakan Uraloğlu açıkladı!
Global çapta yaşanan Windows problemi banka sistemleri, havayolları ve pek çok kuruluşta aksaklıklara yol açtı. Dünya genelinde görülen yazılım sistemi kaynaklı hatalar ülkemizde de pek çok şirketi etkiledi. Kullanıcılar, internette sorun mu var, Windows ve Microsoft çöktü mü gibi sorularla araştırmalara başladı. Peki, 19 Temmuz 2024 sitelere neden erişilemiyor, siber saldırı mı var? İşte detaylar.