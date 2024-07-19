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Giriş Tarihi: 19.07.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 11:46

SİBER SALDIRI MI VAR? İnternette sorun mu var, Microsoft çöktü mü, sitelere neden erişilemiyor? Bakan Uraloğlu açıkladı!

Global çapta yaşanan Windows problemi banka sistemleri, havayolları ve pek çok kuruluşta aksaklıklara yol açtı. Dünya genelinde görülen yazılım sistemi kaynaklı hatalar ülkemizde de pek çok şirketi etkiledi. Kullanıcılar, internette sorun mu var, Windows ve Microsoft çöktü mü gibi sorularla araştırmalara başladı. Peki, 19 Temmuz 2024 sitelere neden erişilemiyor, siber saldırı mı var? İşte detaylar.

SİBER SALDIRI MI VAR? İnternette sorun mu var, Microsoft çöktü mü, sitelere neden erişilemiyor? Bakan Uraloğlu açıkladı!

Global internet problemi sebebiyle ülkemizde de THY, TÜVTÜRK, Denizbank, Trendyol gibi pek çok şirkette Microsoft kaynaklı kesintiler yaşanıyor. Dünya genelinde banka hesaplarına erişim sağlanamazken bazı demiryollarında ve havayollarında ulaşımda aksamalar meydana geliyor. Ülkemizde çeşitli sitelere erişimde problem yaşayan vatandaşlar internette sorun mu var, Windows ve Microsoft çöktü mü sorularına cevap arıyor. Peki, 19 Temmuz 2024 sitelere neden erişilemiyor, siber saldırı mı var?

SİBER SALDIRI MI VAR? İnternette sorun mu var, Microsoft çöktü mü, sitelere neden erişilemiyor? Bakan Uraloğlu açıkladı!

SİBER SALDIRI MI VAR?

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bir siber saldırının söz konusu olmadığını aktardı. Bakan Uraloğlu, ülkemizde yaşanan internet probleminin birkaç saat içinde çözülmesinin öngörüldüğünü belirtti.

BTK: SİBER SALDIRI YOK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) konuyla ilgili, "Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır. Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri SİP platformu üzerinden tüm SOME'lerimiz ile paylaşılmıştır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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SİBER SALDIRI MI VAR? İnternette sorun mu var, Microsoft çöktü mü, sitelere neden erişilemiyor? Bakan Uraloğlu açıkladı!

İNTERNETTE SORUN MU VAR?
Microsoft'ta global bir sorun yaşandığı kullanıcılar tarafından bildirildi. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'ta yaşanan arıza pek çok setörü etkiledi. Türk Hava Yolları, bankalar, hastaneler gibi çok sayıda şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetlerde kesinti yaşanıyor.

Microsoft'tan açıklama geldi. Şirket, "Biz hafifletici önlemler almaya devam ederken hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler görülüyor" dedi. "Hizmet Bozulması" başlıklı bir bildiride Microsoft, kullanıcıların çeşitli Microsoft 365 uygulamalarına ve hizmetlerine erişemeyeceğini bildirdi.

Microsoft, sorunu çözmeye çalışırken bazı kullanıcıların Microsoft 365'e yalnızca salt okunur modda erişebildiği için erişimin sınırlı olduğunu aktardı.

Açıklamada, "Bu olayı en yüksek öncelik ve aciliyetle ele almaya devam ederken, bozulmuş durumda olan Microsoft 365 uygulamaları için kalıcı etkiyi ele almaya devam ediyoruz" denildi.

SİBER SALDIRI MI VAR? İnternette sorun mu var, Microsoft çöktü mü, sitelere neden erişilemiyor? Bakan Uraloğlu açıkladı!

HTTP/1.1 503 SERVICE UNAVAILABLE NEDİR?

HTTP/1.1 503 Service Unavailable, bir web sunucusunun geçici olarak hizmet veremediğini belirten bir hata kodudur. Bu hata, genellikle sunucunun bakımda olması veya geçici olarak aşırı yük altında bulunması durumunda ortaya çıkar. Sunucu, isteği işleyemediğini ancak bu durumun geçici olduğunu ifade eder. Bu hata, kullanıcının daha sonra tekrar denemesi gerektiğini gösterir.

SİBER SALDIRI MI VAR? İnternette sorun mu var, Microsoft çöktü mü, sitelere neden erişilemiyor? Bakan Uraloğlu açıkladı!

Öte yandan Denizbank'ta da teknik aksaklık yaşandığı açıklandı. Mobil bankacılıkta sorunlar olduğu belirtildi.

Bankadan açıklama geldi: ''Kullandığımız global yazılım sisteminin dünya genelinde yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle ülkemizde de birçok kurumu etkileyen kesintiler yaşanmaktadır. Bankamız, söz konusu aksaklığın giderilmesi ve tüm kanallarımızın en kısa sürede hizmete açılması için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.''

THY'DEN AÇIKLAMA!
''Bilgi sistemlerinde global çapta meydana gelen teknik aksaklık nedeniyle biletleme, check-in ve rezervasyon işlemlerinde sorunlar yaşanmaktadır.

Ekiplerimiz sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmaktadır.

Güncel gelişmeler için X mecrasındaki @TK_HelpDeskhesabımızı takip edebilirsiniz.

Konuyla ilgili anlayışınız ve hassasiyetiniz için teşekkür ederiz.''

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