SİBER SALDIRI MI VAR? İnternette sorun mu var, Microsoft çöktü mü, sitelere neden erişilemiyor? Bakan Uraloğlu açıkladı!

İNTERNETTE SORUN MU VAR?

Microsoft'ta global bir sorun yaşandığı kullanıcılar tarafından bildirildi. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'ta yaşanan arıza pek çok setörü etkiledi. Türk Hava Yolları, bankalar, hastaneler gibi çok sayıda şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetlerde kesinti yaşanıyor.

Microsoft'tan açıklama geldi. Şirket, "Biz hafifletici önlemler almaya devam ederken hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler görülüyor" dedi. "Hizmet Bozulması" başlıklı bir bildiride Microsoft, kullanıcıların çeşitli Microsoft 365 uygulamalarına ve hizmetlerine erişemeyeceğini bildirdi.

Microsoft, sorunu çözmeye çalışırken bazı kullanıcıların Microsoft 365'e yalnızca salt okunur modda erişebildiği için erişimin sınırlı olduğunu aktardı.

Açıklamada, "Bu olayı en yüksek öncelik ve aciliyetle ele almaya devam ederken, bozulmuş durumda olan Microsoft 365 uygulamaları için kalıcı etkiyi ele almaya devam ediyoruz" denildi.