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Giriş Tarihi: 16.01.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 11:43

İnternetten 'para kazanma' linkine tıkladı: Hayatının şokunu yaşadı!

Dolandırıcıların ağına bu kez Manisa'da yaşayan bir kadın takıldı. 35 yaşındaki A. K., internette gördüğü 'para kazanma' linkine tıkladı. Kendisine verilen görevleri yaparak para kazandığını düşünen A. K., işin aslını sonradan farketti. Görevleri yapmak için kredi de çeken kadın gerçeği öğrendiğinde hayatının şokunu yaşadı. Genç kadın 7 gün boyunca tam...

İnternetten ’para kazanma’ linkine tıkladı: Hayatının şokunu yaşadı!

Yunusemre ilçesinde yaşayan ve evli olan A.K. isimli kadın, internette dolaşırken, 'Kolay yoldan para kazanmak ister misiniz?' yazılı reklamla karşılaştı.

İnternetten ’para kazanma’ linkine tıkladı: Hayatının şokunu yaşadı!

Bilgi almak için linke tıklayan kadın, karşısındaki kişiyle WhatsApp'tan görüşmeye başladı. Uygulama üzerinden görevler verilen A.K.'ye, güven kazanmak için bu görevler karşılığında küçük çapta para da yatırıldı.

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İnternetten ’para kazanma’ linkine tıkladı: Hayatının şokunu yaşadı!

30 BİN TL KREDİ ÇEKTİ

100 TL'lik, 200 TL'lik görevler sonra 1000 TL ve üzeri görevler yapmaya yönlendirilen A.K., bakiyesi yetmediği için 30 bin TL'lik kredi çekti.

İnternetten ’para kazanma’ linkine tıkladı: Hayatının şokunu yaşadı!

74 BİN TL DOLANDIRILDI

Kazanacağını düşünerek kredi çeken A.K., görev fiyatlarının 10 bin TL'yi bulmasıyla çekileceğini söyledi. Görevleri yapmadıkça parasını alamayacağını öğrenen A.K., dolandırıldığını anladı. 1 haftada 74 bin TL'sini dolandırıcılara kaptıran A.K., avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

İnternetten ’para kazanma’ linkine tıkladı: Hayatının şokunu yaşadı!

Pişman olduğunu dile getiren A.K., "İnternet üzerinde gezinirken linke tıkladım, oradan direkt WhatsApp'a bağlanıldı. Bilgi almak istediğimde, iş platformu olduğunu söylediler. Uygulamada 45 TL'lik bakiyem vardı. İlk olarak o bakiyeyi kullanmamı ve daha sonra 100 TL, 200 TL derken gitgide yükselen miktarda ödeme yapmam söylendi.

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