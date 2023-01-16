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İnternetten 'para kazanma' linkine tıkladı: Hayatının şokunu yaşadı!
Giriş Tarihi: 16.01.2023 11:08
Güncelleme Tarihi: 16.01.2023
11:43
İnternetten 'para kazanma' linkine tıkladı: Hayatının şokunu yaşadı!
Dolandırıcıların ağına bu kez Manisa'da yaşayan bir kadın takıldı. 35 yaşındaki A. K., internette gördüğü 'para kazanma' linkine tıkladı. Kendisine verilen görevleri yaparak para kazandığını düşünen A. K., işin aslını sonradan farketti. Görevleri yapmak için kredi de çeken kadın gerçeği öğrendiğinde hayatının şokunu yaşadı. Genç kadın 7 gün boyunca tam...