İntihar değil cinayet çıktı! Cezaevinden mektup yazdı: Elimde patladı

SIR CİNAYET ÇÖZÜLDÜ

Genç kızın ölümünden hemen sonra evi terk eden Bayram Halit, olaydan 3 gün sonra gözaltına alındı. Karagöz'ün gece boyu sırt çantasında pompalı tüfek olduğunu anlatan Halit, intihar ettiğini söyledi. Halit'in ifadesinin ardından diğer arkadaşlarının da ifadesi alındı. Yılmaz'ın, sevgilisinin uyuduğunu ve kendisini diğer arkadaşlarının uyandırdığına dair ifadesini arkadaşları Harun Uzun ve Ömer Tekin doğruladı. Arkadaşları, Yılmaz'ın sevgilisinin intihar ettiğini söylediğini ve bu sözlerden hemen önce silah sesi duyduklarını anlattı. İlayda'nın şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Cumali Yılmaz, Ömer Tekin, Harun Uzun ve Bayram Halit tutuklandı.