İntihar değil cinayet çıktı! Cezaevinden mektup yazdı: Elimde patladı

İstanbul Şişli'de geçtiğimiz yıl ağustos ayında arkadaşının evinde çenesinden giren kurşunla hayatını kaybeden 23 yaşındaki İlayda Karagöz'ün ölümüyle ilgili savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, genç kızın sevgilisi ve 3 arkadaşı hakkında, 'Kasten Öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açtı. Olay gecesi aynı evde bulunan Bayram Halit, savcılığa mektup yazarak eline aldığı tüfekle Karagöz'ü yanlışlıkla vurduğunu öne sürdü. Adli Tıp Kurumu ise savcılığa sunduğu raporda talihsiz kızın hedef alınarak vurulduğuna vurgu yaptı. İddianamede silaha dokunmadıklarını iddia eden ve evden kaçan Harun Uzun ve Ömer Tekin'in ellerinde atış artık izi bulunduğu, silahı temizlemede şüphelilere yardım ettikleri ifade edildi.