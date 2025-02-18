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İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ: THY'den açıklama! 19-20 Şubat Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda hangi seferler iptal edildi?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
22:13
İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ: THY'den açıklama! 19-20 Şubat Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda hangi seferler iptal edildi?
Kötü hava şartları hava trafiğinde aksamalara yol açtı.THY 19 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan uçuşlarla ilgili iptal duyuruları yaparken, Sabihan Gökçen Havalimanı da 19 ve 20 Şubat'taki uçuşların azaltılmasına karar verdi. İstanbul'u etkisi altına alması beklenen kar yağışı sebebiyle İptal edilen seferler hakkında en güncel bilgilere, havayolu firmalarının resmi internet siteleri üzerinden ulaşılabiliyor. Peki, THY uçuşlarından hangileri iptal edildi? İşte İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iptal edilen seferlere ilişkin detaylar