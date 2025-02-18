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Haberler Yaşam İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ: THY'den açıklama! 19-20 Şubat Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda hangi seferler iptal edildi?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 22:07 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 22:13

İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ: THY'den açıklama! 19-20 Şubat Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda hangi seferler iptal edildi?

Kötü hava şartları hava trafiğinde aksamalara yol açtı.THY 19 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan uçuşlarla ilgili iptal duyuruları yaparken, Sabihan Gökçen Havalimanı da 19 ve 20 Şubat'taki uçuşların azaltılmasına karar verdi. İstanbul'u etkisi altına alması beklenen kar yağışı sebebiyle İptal edilen seferler hakkında en güncel bilgilere, havayolu firmalarının resmi internet siteleri üzerinden ulaşılabiliyor. Peki, THY uçuşlarından hangileri iptal edildi? İşte İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iptal edilen seferlere ilişkin detaylar

İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ: THY’den açıklama! 19-20 Şubat Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı’nda hangi seferler iptal edildi?

Sabiha Gökçen Havalimanı, 19-20Şubat tarihlerinde iptal edilen uçuşlarla ilgili duyuru yaptı. İç ve dış hatlardan bilet alan yolcular, "Uçuşlar iptal mi?" sorusuna yanıt ararken, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle önlem amaçlı bazı uçuşların azaltılacağı bildirildi. HEAŞ tarafından yapılan açıklamada, hava koşulları sebebiyle seferlerde değişiklik olabileceği belirtildi. Peki, 19-20 Şubat 2025 tarihli hangi uçuşlar iptal edildi?

İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ: THY’den açıklama! 19-20 Şubat Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı’nda hangi seferler iptal edildi?

THY BEKLENEN KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE BAZI UÇUŞLARINI İPTAL ETTİ!

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları'nın bazı uçuşlarının iptal edildiği duyuruldu.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle, 19 Şubat 2025 tarihli İstanbul Havalimanı (IST) kalkış ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş durumu sayfamız üzerinden; uçuş numaranızı, kalkış ve varış yeri bilgisini girerek ulaşabilir; iade veya değişiklik haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

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İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ: THY’den açıklama! 19-20 Şubat Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı’nda hangi seferler iptal edildi?

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR AZALTILDI!

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 20 Şubat Perşembe uçuşların yüzde 10'unun, 21 Şubat Cuma ise yüzde 15'inin iptal edileceği duyuruldu.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10'u, 21 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 15'i iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."

İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ: THY’den açıklama! 19-20 Şubat Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı’nda hangi seferler iptal edildi?

İPTAL OLAN UÇAK SEFERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

THY ve AJet'in iptal olan uçak seferlerini web sitelerini takip ederek öğrenebilirsiniz.

İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ: THY’den açıklama! 19-20 Şubat Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı’nda hangi seferler iptal edildi?
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