İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ: THY’den açıklama! 19-20 Şubat Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı’nda hangi seferler iptal edildi?

Sabiha Gökçen Havalimanı, 19-20Şubat tarihlerinde iptal edilen uçuşlarla ilgili duyuru yaptı. İç ve dış hatlardan bilet alan yolcular, "Uçuşlar iptal mi?" sorusuna yanıt ararken, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle önlem amaçlı bazı uçuşların azaltılacağı bildirildi. HEAŞ tarafından yapılan açıklamada, hava koşulları sebebiyle seferlerde değişiklik olabileceği belirtildi. Peki, 19-20 Şubat 2025 tarihli hangi uçuşlar iptal edildi?