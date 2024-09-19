İran’dan İsrail’e gözdağı: Cani rejimin yok oluşuna tanık olacağız

"ART ARDA GELEN BAŞARISIZLIKLARININ SONUCU"

Saldırıların ardından İsrail'in ezici bir yanıtla karşılaşacağını Nasrallah'a söylediğini belirten Selami, "Bu tür terör eylemleri şüphesiz İsrail rejiminin çaresizliğinin ve art arda gelen başarısızlıklarının sonucudur.