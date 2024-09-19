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Giriş Tarihi: 19.09.2024 21:21 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 21:21

İran'dan İsrail'e gözdağı: Cani rejimin yok oluşuna tanık olacağız

İsrail'in Hizbullah mensuplarının kullandığı telsiz ve çağrı cihazlarını hedef alan siber saldırılar, onlarca ölüme ve binlerce kişinin yaralanmasına yol açtı. İran'dan da siber saldırıya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, saldırıların ardından İsrail'in ezici bir yanıtla karşılaşacağını belirterek, "Bu kana susamış ve cani rejimin yok oluşuna tanık olacağız" dedi.

İHA
İran’dan İsrail’e gözdağı: Cani rejimin yok oluşuna tanık olacağız

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hizbullah mensuplarının kullandığı telsizlerin patlatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran’dan İsrail’e gözdağı: Cani rejimin yok oluşuna tanık olacağız

"ART ARDA GELEN BAŞARISIZLIKLARININ SONUCU"

Saldırıların ardından İsrail'in ezici bir yanıtla karşılaşacağını Nasrallah'a söylediğini belirten Selami, "Bu tür terör eylemleri şüphesiz İsrail rejiminin çaresizliğinin ve art arda gelen başarısızlıklarının sonucudur.

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İran’dan İsrail’e gözdağı: Cani rejimin yok oluşuna tanık olacağız

Bu kana susamış ve cani rejimin yok oluşuna tanık olacağız" ifadelerini kullandı.

İran’dan İsrail’e gözdağı: Cani rejimin yok oluşuna tanık olacağız

NE OLMUŞTU?

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı.

İran’dan İsrail’e gözdağı: Cani rejimin yok oluşuna tanık olacağız

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.

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