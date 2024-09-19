Giriş Tarihi: 19.09.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
21:21
İran'dan İsrail'e gözdağı: Cani rejimin yok oluşuna tanık olacağız
İsrail'in Hizbullah mensuplarının kullandığı telsiz ve çağrı cihazlarını hedef alan siber saldırılar, onlarca ölüme ve binlerce kişinin yaralanmasına yol açtı. İran'dan da siber saldırıya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, saldırıların ardından İsrail'in ezici bir yanıtla karşılaşacağını belirterek, "Bu kana susamış ve cani rejimin yok oluşuna tanık olacağız" dedi.