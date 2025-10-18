Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İran'dan Türkiye' getirdi! Midesinden çıkanlar şoke etti: Tutuklandı
Giriş Tarihi: 18.10.2025 13:25 Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 13:26

Çanakkale'de polisin operasyonuyla gözaltına alınan İran'dan gelen M.R.'nin muayenesinde, midesinde 5 parça halinde toplam 173,15 gram metamfetamin, üzerinde ise 7 sentetik hap ele geçirildi. M.R.'nin uyuşturucuyu teslim edeceği belirlenen A.D. de gözaltına alındı. İki şüpheli, tutuklandı.

DHA
