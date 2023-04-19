İş görüşmesine gidip ertesi gün hastanede ölmüştü: Sır ölümde son görüntüler ortaya çıktı! Koşarak...

Burak Kaya için istenilen adli tıp raporunda ise kanında ve idrarında uyuşturucu madde tespit edildi. Kaya, 27 Ekim'de savcının istemiyle yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edildi. Ancak Kaya, ilerleyen süreçte başka suçtan hüküm giyip cezaevine girdi.