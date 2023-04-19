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İş görüşmesine gidip ertesi gün hastanede ölmüştü: Sır ölümde son görüntüler ortaya çıktı! Koşarak...
Giriş Tarihi: 19.04.2023 10:32
Güncelleme Tarihi: 19.04.2023
10:35
İş görüşmesine gidip ertesi gün hastanede ölmüştü: Sır ölümde son görüntüler ortaya çıktı! Koşarak...
Sır ölüm geçtiğimiz yıl 26 Temmuz günü İzmir'de meydana gelmişti. İş görüşmesi için evden çıkıp, geri dönmeyen ve ertesi gün bulunduğu hastanede hayatını kaybeden Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) son görüntüleri ortaya çıktı. İşte o son görüntüler...