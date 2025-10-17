İSKİ baraj doluluk oranları 17 Ekim 2025: İstanbul’daki barajlarda ne kadar su kaldı, su seviyesi yüzde kaç?

Son yağışların akabinde İstanbul barajlarının güncel durumu merak ediliyor. Vatandaşlar İstanbul'daki barajlarda ne kadar su kaldı, su seviyesi yüzde kaç sorularıyla İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yayınlanan grafikleri inceliyor. İşte, 17 Ekim 2025 İSKİ baraj doluluk oranları hakkında güncel durum;