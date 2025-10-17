Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İSKİ baraj doluluk oranları 17 Ekim 2025: İstanbul’daki barajlarda ne kadar su kaldı, su seviyesi yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 17.10.2025 09:47 Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 09:54

Bursa ve İzmir gibi şehirlerde barajlardaki suyun azalmasıyla birlikte gözler İstanbul'daki barajlara çevrildi. Yağışların geçtiğimiz yıllara oranla daha az olması sebebiyle büyükşehirlerde su seviyelerinde düşüş yaşanıyor. Peki, İstanbul'daki barajlarda ne kadar su kaldı, su seviyesi yüzde kaç? İşte, 17 Ekim 2025 İSKİ baraj doluluk oranları.

Son yağışların akabinde İstanbul barajlarının güncel durumu merak ediliyor. Vatandaşlar İstanbul'daki barajlarda ne kadar su kaldı, su seviyesi yüzde kaç sorularıyla İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yayınlanan grafikleri inceliyor. İşte, 17 Ekim 2025 İSKİ baraj doluluk oranları hakkında güncel durum;

İSKİ ORTALAMA BARAJ DOLULUK ORANI
İSKİ tarafından açıklanan son verilere göre İstanbul barajlarında genel doluluk oranı %24,75 olarak ölçüldü.

17 Ekim 2025 tarihinde İstanbul'daki barajların doluluk oranları şu şekilde;

Ömerli: 15,61

Darlık: 38,72

Elmalı: 49,69

Terkos: 30,14

Alibey: 13,95

Büyükçekmece: 29,52

Sazlıdere: 27,19

Istrancalar: 28,93

Kazandere: 2,57

Pabuçdere: 10,16

