Haberler
Yaşam
İSKİ baraj doluluk oranları 17 Ekim 2025: İstanbul’daki barajlarda ne kadar su kaldı, su seviyesi yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 17.10.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 09:54
İSKİ baraj doluluk oranları 17 Ekim 2025: İstanbul’daki barajlarda ne kadar su kaldı, su seviyesi yüzde kaç?
Bursa ve İzmir gibi şehirlerde barajlardaki suyun azalmasıyla birlikte gözler İstanbul'daki barajlara çevrildi. Yağışların geçtiğimiz yıllara oranla daha az olması sebebiyle büyükşehirlerde su seviyelerinde düşüş yaşanıyor. Peki, İstanbul'daki barajlarda ne kadar su kaldı, su seviyesi yüzde kaç? İşte, 17 Ekim 2025 İSKİ baraj doluluk oranları.