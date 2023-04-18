İŞKUR DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Devlet Su İşleri 908 DSİ işçi alımı şartları, branş dağılımı ve kontenjanlar nasıl?

İŞKUR DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, branş dağılımı nasıl sorusu yanıt arıyor. aşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 908 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. DSİ işçi alımı branş dağılımı ve kontenjanları il il, meslek meslek DSİ işçi alımı başvuru kılavuzu 2023 ile yayımlanmış durumda. Sınav gerekmeksizin noter huzurunda kura çekimiyle belli olacak DSİ işçi alımı başvurusu İŞKUR üzerinden dün başladı. DSİ 908 işçi alımı branş dağılımı arasında bekçi, bahçıvan, boyacı badanacı, düz işçi, elektrik teknisyeni gibi meslekler bulunuyor. İşte DSİ işçi alımı 2023 İŞKUR başvurusu…