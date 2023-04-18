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Giriş Tarihi: 18.04.2023 07:39 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 07:41

İŞKUR DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Devlet Su İşleri 908 DSİ işçi alımı şartları, branş dağılımı ve kontenjanlar nasıl?

İŞKUR DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, branş dağılımı nasıl sorusu yanıt arıyor. aşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 908 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. DSİ işçi alımı branş dağılımı ve kontenjanları il il, meslek meslek DSİ işçi alımı başvuru kılavuzu 2023 ile yayımlanmış durumda. Sınav gerekmeksizin noter huzurunda kura çekimiyle belli olacak DSİ işçi alımı başvurusu İŞKUR üzerinden dün başladı. DSİ 908 işçi alımı branş dağılımı arasında bekçi, bahçıvan, boyacı badanacı, düz işçi, elektrik teknisyeni gibi meslekler bulunuyor. İşte DSİ işçi alımı 2023 İŞKUR başvurusu…

İŞKUR DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Devlet Su İşleri 908 DSİ işçi alımı şartları, branş dağılımı ve kontenjanlar nasıl?

DSİ işçi alımı İŞKUR başvurusu nasıl yapılır, şartları neler sorusu vatandaşlar tarafından yanıt aramakta. Toplamda 908 işçi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında alım yapacak. Başvuruya dahil bilgiler, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, DSİ işçi alımı branş dağılımı ve kontenjanlar nasıl? İşte konu hakkında detaylar

İŞKUR DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Devlet Su İşleri 908 DSİ işçi alımı şartları, branş dağılımı ve kontenjanlar nasıl?

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

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İŞKUR DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Devlet Su İşleri 908 DSİ işçi alımı şartları, branş dağılımı ve kontenjanlar nasıl?

3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

İŞKUR DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Devlet Su İşleri 908 DSİ işçi alımı şartları, branş dağılımı ve kontenjanlar nasıl?

5) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda hâlihazırda görev yapanlar ilan edilen kadrolara müracaat yapmayacaklardır. Yapmaları halinde atamaları yapılmayacaktır.

6) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yapılan arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engel hali bulunmamak.

İŞKUR DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Devlet Su İşleri 908 DSİ işçi alımı şartları, branş dağılımı ve kontenjanlar nasıl?

7) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan Yönetmelik'in 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmaları gerekmektedir. İşe göndermede öncelikli olma hali yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecek olup diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarla kuraya tabi tutulacaklardır.

8) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

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