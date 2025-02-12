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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI 2025: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
10:41
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI 2025: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre, devlet üniversitelerinde okuyan öğrenciler için özel olarak hazırlanan bu kısmi zamanlı iş gücü programı, gençlere hem teorik hem de pratik eğitim fırsatı sunuyor. Haftada 3 gün katılım imkanı tanıyan program, katılımcılara günlük 1083 TL ödeme yapacak ve ayda 15.162 TL kazanç sağlama imkânı tanıyacak. Başlangıç tarihleri üniversitelere göre değişiklik gösterebiliyor. Peki; İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur, şartları neler, ne kadar ödenecek? İşte, İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı (https://genclik.iskur.gov.tr/) linki.