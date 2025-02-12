Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI 2025: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 10:41 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:41

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI 2025: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre, devlet üniversitelerinde okuyan öğrenciler için özel olarak hazırlanan bu kısmi zamanlı iş gücü programı, gençlere hem teorik hem de pratik eğitim fırsatı sunuyor. Haftada 3 gün katılım imkanı tanıyan program, katılımcılara günlük 1083 TL ödeme yapacak ve ayda 15.162 TL kazanç sağlama imkânı tanıyacak. Başlangıç tarihleri üniversitelere göre değişiklik gösterebiliyor. Peki; İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur, şartları neler, ne kadar ödenecek? İşte, İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı (https://genclik.iskur.gov.tr/) linki.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI 2025: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?

İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı açıldı! Üniversite öğrencilerine haftada 3 gün katılım fırsatı sağlayan bu program, katılımcılara günlük 1083 TL ödeme yaparak ayda 15.162 TL kazanma imkânı sunuyor. Programın başlangıç tarihleri üniversitelere göre farklılık gösteriyor. Gençlerin teorik ve pratik eğitim fırsatlarından yararlanarak çalışma hayatına adım atmalarını hedefleyen bu program, kısmi zamanlı iş gücü deneyimi kazandırmayı amaçlıyor. Peki; İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur, şartları neler?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI 2025: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programına başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, "Öğrencilerimizin merakla beklediği İŞKUR Gençlik Programımızın başvuruları bugün başlıyor. Başlangıç tarihleri üniversitelere göre farklılık gösterdiği için üniversitelerinizin duyurularını takip etmeniz önemli" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI 2025: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI

Bakan Işıkhan; "Mesleki deneyim ve gelir elde etmek isteyen üniversite okuyan genç kardeşlerimizin başvurularını bekliyoruz. Sevgili gençler, bu fırsatı kaçırmayın" açıklamasında bulundu.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI 2025: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programının devlet üniversitelerinde okuyan öğrenciler için hazırlanan teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı bir aktif işgücü programı olduğunu belirterek, "Bu program ile siz sevgili gençlerimiz hem deneyim kazanacaksınız hem de çalışma hayatına daha hazırlıklı olacaksınız. Kendi kampüsünüzde eğitiminize ara vermeden katılabileceğiniz bu program ile üniversitenizde bilimsel projelerde, laboratuvar çalışmalarında, sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinde, kütüphane hizmetlerinde ve daha birçok önemli alanda yer alabileceksiniz. İŞKUR Gençlik Programıyla kendinizi geliştirirken aynı zamanda ilgi duyduğunuz alanlarda tecrübe kazanabileceksiniz" dedi.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI 2025: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başlangıç tarihleri üniversitelere göre farklılık gösterdiği için üniversitelerinizin duyurularını takip etmeniz önemli. Başvurularınızı İŞKUR Mobil Uygulaması, İŞKUR Gençlik Platformu (genclik.iskur.gov.tr) üzerinden hemen yapabilirsiniz. Bugüne kadar gençlerimiz için nasıl en iyi, en yeni program ve destekleri hayata geçirdiysek; bundan sonra da aynı yaklaşımla programlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki Türkiye Yüzyıl'ında; gençlerimizle; sizlerle daha güçlü olacağız. Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılı olacaktır" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA