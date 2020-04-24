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Haberler Galeri Isparta, Antalya imsakiye 2020: Isparta ve Antalya iftar saati kaçta? Isparta ve Antalya sahur vakti ne zaman bitiyor?

Isparta, 2020: Isparta ve Antalya iftar saati kaçta? Isparta ve Antalya sahur vakti ne zaman bitiyor?

Diyanet tarafından 81 ilin iftar ve sahur saatleri bilgisini içeren Ramazan imsakiyesi paylaşıldı. Ramazan 2020 imsakiyesine göre vatandaşlar, yaşadıkları ilde akşam ve sabah ezanı saatleri bilgisine ulaşarak oruçlarını açacakları ve oruca niyet edecekleri zamanı öğrenmek istiyor. ve bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan imsakiye takviminde yer alırken Isparta ve Antalya için iftar ve sahur vakti ne zaman sorusuna da söz konusu takvimi inceleyerek yanıt bulmak mümkün. Isparta ve Antalya imsakiye bilgileri ile ilgili özel olarak hazırladığımız içeriğimizden "Bugün iftar saat kaçta?" sorusuna yanıt bulabilir, Sabah.com.tr imsakiye sayfasına giderek "İftara ne kadar, kaç saat kaldı?" konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. İşte Isparta ve Antalya imsakiye 2020 iftar saati ile sahur vakti bilgisi…

Giriş Tarihi: 24.04.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 17:30
Isparta, Antalya imsakiye ile iftar vakti! 2020 Isparta ve Antalya'da sahur ve iftar saati kaçta?

Isparta, Antalya imsakiye ile iftar vakti! 2020 Isparta ve Antalya'da sahur ve iftar saati kaçta?

Isparta ve bilgisi 2020: Ramazan ayı boyunca idrak edilecek oruç ibadeti bugün itibarıyla başladı. Yerel saatteki farklılık sebebiyle iftar ve sahur vakitleri illere göre değişiyor. Bu sebepten ötürü vatandaşlar, "İftara ne kadar, kaç saat kaldı?" gibi soruların yanıt bulmak için yaşadıkları ilin imsakiye bilgisini inceliyor. Peki Isparta ve Antalya'da bugün iftar saat kaçta yapılacak? İşte Afyon ve Burdur imsakiye 2020 iftar saati ile sahur vakti…

Isparta, Antalya imsakiye ile iftar vakti! 2020 Isparta ve Antalya'da sahur ve iftar saati kaçta?

Isparta, Antalya imsakiye ile iftar vakti! 2020 Isparta ve Antalya'da sahur ve iftar saati kaçta?

İftar saatleri konusunda 81 ilimizde araştırmalar yavaş yavaş artıyor. Mübarek Ramazan ayının ilk oruçlarını bugün tutuyoruz. 30 gün boyunca Ramazan imsakiyesi ile 81 ilin iftar ve sahur saatlerine Sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

İşte Isparta imsakiye 2020 ve Antalya imsakiye 2020 bilgisi ile iftar ve sahur vakitleri...

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Isparta, Antalya imsakiye ile iftar vakti! 2020 Isparta ve Antalya'da sahur ve iftar saati kaçta?

Isparta, Antalya imsakiye ile iftar vakti! 2020 Isparta ve Antalya'da sahur ve iftar saati kaçta?

ISPARTA SAHUR SAATİ VE İMSAK VAKTİ SAAT KAÇTA?

Isparta'da oruç tutacak kişiler için ilk oruç 24 Nisan 2020 Cuma günü saat 04:34'te başlayacak. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte ilk iftarlar yapılacak.

ISPARTA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

İl genelinde oruçlarını açacak olan kişiler saat 24 Nisan 2020 Cuma günü saat 19:48'de iftar yapacaklar.

Isparta Ramazan imsakiyesi 2020 için TIKLAYINIZ!

Isparta, Antalya imsakiye ile iftar vakti! 2020 Isparta ve Antalya'da sahur ve iftar saati kaçta?

Isparta, Antalya imsakiye ile iftar vakti! 2020 Isparta ve Antalya'da sahur ve iftar saati kaçta?

ANTALYA SAHUR SAATİ VE İMSAK VAKTİ SAAT KAÇTA?

Antalya'da oruç tutacak kişiler için ilk oruç 24 Nisan 2020 Cuma günü saat 04:37'te başlayacak. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte ilk iftarlar yapılacak.

ANTALYA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

İl genelinde oruçlarını açacak olan kişiler saat 24 Nisan 2020 Cuma günü saat 19:47'de iftar yapacaklar.

Antalya Ramazan imsakiyesi 2020 için TIKLAYINIZ!

Isparta, Antalya imsakiye ile iftar vakti! 2020 Isparta ve Antalya'da sahur ve iftar saati kaçta?

Isparta, Antalya imsakiye ile iftar vakti! 2020 Isparta ve Antalya'da sahur ve iftar saati kaçta?

RAMAZAN AYI FAZİLETİ NEDİR?

Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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Isparta, Antalya imsakiye ile iftar vakti! 2020 Isparta ve Antalya'da sahur ve iftar saati kaçta?

Isparta, Antalya imsakiye ile iftar vakti! 2020 Isparta ve Antalya'da sahur ve iftar saati kaçta?

RAMAZAN AYINDA NELER YAPILIR?

Ramazan ayı birçok güzel amelin yapılacağı, Allah'ın rızasının kazanılacağı bir mevsim. Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı:

Isparta, Antalya imsakiye ile iftar vakti! 2020 Isparta ve Antalya'da sahur ve iftar saati kaçta?

Isparta, Antalya imsakiye ile iftar vakti! 2020 Isparta ve Antalya'da sahur ve iftar saati kaçta?

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