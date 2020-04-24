Diyanet tarafından 81 ilin iftar ve sahur saatleri bilgisini içeren Ramazan imsakiyesi paylaşıldı. Ramazan 2020 imsakiyesine göre vatandaşlar, yaşadıkları ilde akşam ve sabah ezanı saatleri bilgisine ulaşarak oruçlarını açacakları ve oruca niyet edecekleri zamanı öğrenmek istiyor. Isparta imsakiye ve Antalya imsakiye bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan imsakiye takviminde yer alırken Isparta ve Antalya için iftar ve sahur vakti ne zaman sorusuna da söz konusu takvimi inceleyerek yanıt bulmak mümkün. Isparta ve Antalya imsakiye bilgileri ile ilgili özel olarak hazırladığımız içeriğimizden "Bugün iftar saat kaçta?" sorusuna yanıt bulabilir, Sabah.com.tr imsakiye sayfasına giderek "İftara ne kadar, kaç saat kaldı?" konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. İşte Isparta ve Antalya imsakiye 2020 iftar saati ile sahur vakti bilgisi…