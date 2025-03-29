Isparta bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Isparta’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Namaz vakitleri, her ilin coğrafi konumuna ve güneşin doğuş saatine bağlı olarak değişiklik gösterir. . Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl bayram namazı saatlerini illere göre duyurarak vatandaşları bilgilendirdi. Bayram sabahında, müminler camilerde saf tutarak Allah'a yönelirken, namaz sonrası cemaat arasında bayramlaşma ve manevi coşku yaşanacak. Peki, 2025 Isparta bayram namazı saati kaçta kılınacak? İşte, detaylar ve tüm ayrıntılar…