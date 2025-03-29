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Haberler Yaşam Isparta bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Isparta’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 10:26 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 10:26

Isparta bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Isparta’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Isparta bayram namazı saati belli oldu. Bayram sabahı, Müslümanlar sabah namazının ardından camilere akın edecek. Allah'ın rahmetini ve bereketini dileyerek secdeye kapanacak olan müminler, bayramın huzurunu sabah namazıyla birlikte yaşayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, her il için bayram namazı saatlerini açıkladı. Peki, Isparta'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, detaylar…

Isparta bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Isparta’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Namaz vakitleri, her ilin coğrafi konumuna ve güneşin doğuş saatine bağlı olarak değişiklik gösterir. . Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl bayram namazı saatlerini illere göre duyurarak vatandaşları bilgilendirdi. Bayram sabahında, müminler camilerde saf tutarak Allah'a yönelirken, namaz sonrası cemaat arasında bayramlaşma ve manevi coşku yaşanacak. Peki, 2025 Isparta bayram namazı saati kaçta kılınacak? İşte, detaylar ve tüm ayrıntılar…

Isparta bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Isparta’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

ISPARTA BAYRAM NAMAZI VAKTİ 2025

Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayıp 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek. Otuz günlük oruç ibadetinin ardından bayram sevincini yaşayan Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camilere akın edecekler.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için bayram namazı vakitlerini açıkladı. Isparta'daki bayram namazı saati ise 07.16 olarak belirlendi.

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Isparta bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Isparta’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.

Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Isparta bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Isparta’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLDU?

Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık." dedi.

Isparta bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Isparta’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

ÖĞRENCİLERİN ARA TATİL PLANI

Öğrenciler nisan ara tatili nedeniyle 9 gün tatil yapmış olacak. 2025 ikinci dönem ara tatili 31 Mart'ta başlayacak ve 4 Nisan'da son bulacak.

Hafta sonlarıyla öğrenciler tatillerini 9 güne tamamlayacak