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Isparta bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Isparta’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
10:26
Isparta bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Isparta’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Isparta bayram namazı saati belli oldu. Bayram sabahı, Müslümanlar sabah namazının ardından camilere akın edecek. Allah'ın rahmetini ve bereketini dileyerek secdeye kapanacak olan müminler, bayramın huzurunu sabah namazıyla birlikte yaşayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, her il için bayram namazı saatlerini açıkladı. Peki, Isparta'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, detaylar…