İsrail’den Hamas lideri İsmail Heniyye’nin evine saldırı: Kız kardeşi dahil 10 kişi hayatını kaybetti!

Al Jazeera ise kan donduran bir iddia ortaya attı. Öyle ki İsrail ordusu Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniyye'nin kuzey Gazze'deki aile evini bombaladı. Saldırıda Hamas'ın kız kardeşinin de aralarında bulunduğu en az 10 kişinin öldüğü açıklandı. İsrail ordusu daha önce de Gazze Şehri yakınlarındaki Şati kamp alanına saldırı düzenlemiş, yerel medya saldırıda Haniye ailesinin bir üyesinin hayatını kaybettiğini yazmıştı.