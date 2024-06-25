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İsrail’den Hamas lideri İsmail Heniyye’nin evine saldırı: Kız kardeşi dahil 10 kişi hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
13:54
İsrail’den Hamas lideri İsmail Heniyye’nin evine saldırı: Kız kardeşi dahil 10 kişi hayatını kaybetti!
İsrail saldırısı altındaki Gazze'de 21. Yüzyıl'ın insanlık dramı yaşandı. 263 günü aşan saldırılarda 37 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail-Lübnan sınırında ise gerilim bir kez daha tırmandı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Hizbullah'a İsrail'e saldırı konusunda gizli mesaj gönderdiği iddia edilirken, sabah İsrail ordusunun Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniyye'nin kuzey Gazze'deki aile evini bombaladı!