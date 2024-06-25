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Haberler Yaşam İsrail’den Hamas lideri İsmail Heniyye’nin evine saldırı: Kız kardeşi dahil 10 kişi hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 13:54 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 13:54

İsrail’den Hamas lideri İsmail Heniyye’nin evine saldırı: Kız kardeşi dahil 10 kişi hayatını kaybetti!

İsrail saldırısı altındaki Gazze'de 21. Yüzyıl'ın insanlık dramı yaşandı. 263 günü aşan saldırılarda 37 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail-Lübnan sınırında ise gerilim bir kez daha tırmandı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Hizbullah'a İsrail'e saldırı konusunda gizli mesaj gönderdiği iddia edilirken, sabah İsrail ordusunun Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniyye'nin kuzey Gazze'deki aile evini bombaladı!

İsrail’den Hamas lideri İsmail Heniyye’nin evine saldırı: Kız kardeşi dahil 10 kişi hayatını kaybetti!

Katil İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Filistin'e ölüm yağdırdı. 263 günü geçen saldırılarda 37 binden fazla sivil hayattan koparıldı.

İsrail’den Hamas lideri İsmail Heniyye’nin evine saldırı: Kız kardeşi dahil 10 kişi hayatını kaybetti!

Gazze Şeridi'nden yükselen kadın ve çocukların feryadına tüm dünya kulak tıkarken bölgede gerilim bir kez daha tırmandı. Lübnan ile İsrail arasında artan çatışmalar nedeniyle savaş çanları çalmaya başladı.

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İsrail’den Hamas lideri İsmail Heniyye’nin evine saldırı: Kız kardeşi dahil 10 kişi hayatını kaybetti!

Al Jazeera ise kan donduran bir iddia ortaya attı. Öyle ki İsrail ordusu Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniyye'nin kuzey Gazze'deki aile evini bombaladı. Saldırıda Hamas'ın kız kardeşinin de aralarında bulunduğu en az 10 kişinin öldüğü açıklandı. İsrail ordusu daha önce de Gazze Şehri yakınlarındaki Şati kamp alanına saldırı düzenlemiş, yerel medya saldırıda Haniye ailesinin bir üyesinin hayatını kaybettiğini yazmıştı.

İsrail’den Hamas lideri İsmail Heniyye’nin evine saldırı: Kız kardeşi dahil 10 kişi hayatını kaybetti!

NİSAN AYINDA DA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniyye'nin Nisan ayında üç oğlu ve dört torunu İsrail saldırılarında hayatını kaybetmişti.

İsrail’den Hamas lideri İsmail Heniyye’nin evine saldırı: Kız kardeşi dahil 10 kişi hayatını kaybetti!

Haniyye kaybı sonrası tavrının değişmeyeceğini belirterek "Tüm halkımız ve Gazze'deki tüm aileler kanla ağır bir bedel ödedi ve ben de onlardan biriyim" ifadelerini kullandı.

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