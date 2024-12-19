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İşsizlik maaşı 2025 zammı hesaplama: En yüksek ve en düşük işsizlik maaşı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
10:54
İşsizlik maaşı 2025 zammı hesaplama: En yüksek ve en düşük işsizlik maaşı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?
İşsizlik maaşı 2025 hesaplama işlemleri yeni asgari ücret zammı sonrası hız kazanıyor. Belirlenecek yeni rakam birçok kalemi etkiliyor. Bu kalemler arasında kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılan, belirli prim gününü dolduran çalışanlara ödenen maaş da var. Peki; ocakta en yüksek ve en düşük işsizlik maaşı ne kadar olacak, kaç TL, nasıl hesaplanır?