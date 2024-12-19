İşsizlik maaşı 2025 zammı hesaplama: En yüksek ve en düşük işsizlik maaşı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

İşsizlik maaşı 2025 zammı ocak ayında yeni asgari ücret ile belirlenecek. Çalışanın bürt maaş ortalamasının dikkate alındığı ödemede yüksek seviyede olan maaşlar için de bir sınır bulunuyor. Peki; işsizlik maaşı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?