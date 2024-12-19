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Haberler Yaşam İşsizlik maaşı 2025 zammı hesaplama: En yüksek ve en düşük işsizlik maaşı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 10:54

İşsizlik maaşı 2025 zammı hesaplama: En yüksek ve en düşük işsizlik maaşı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

İşsizlik maaşı 2025 hesaplama işlemleri yeni asgari ücret zammı sonrası hız kazanıyor. Belirlenecek yeni rakam birçok kalemi etkiliyor. Bu kalemler arasında kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılan, belirli prim gününü dolduran çalışanlara ödenen maaş da var. Peki; ocakta en yüksek ve en düşük işsizlik maaşı ne kadar olacak, kaç TL, nasıl hesaplanır?

İşsizlik maaşı 2025 zammı hesaplama: En yüksek ve en düşük işsizlik maaşı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

İşsizlik maaşı 2025 zammı ocak ayında yeni asgari ücret ile belirlenecek. Çalışanın bürt maaş ortalamasının dikkate alındığı ödemede yüksek seviyede olan maaşlar için de bir sınır bulunuyor. Peki; işsizlik maaşı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

İşsizlik maaşı 2025 zammı hesaplama: En yüksek ve en düşük işsizlik maaşı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

YENİ ASGARİ ÜCRET İLE DEĞİŞECEK!

Her yıl belirlenen asgari ücret birçok kalemin parametresini oluşturuyor. Bu kalemler arasında işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri gibi alanlar var.

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İşsizlik maaşı 2025 zammı hesaplama: En yüksek ve en düşük işsizlik maaşı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA

Son 3 yılda en az 600 gün primi olan ve son 4 aydır iş sözleşmesi devam eden, kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılan çalışanlara ödenen işsizlik maaşı şöyle hesaplanıyor:

İşsizlik maaşı 2025 zammı hesaplama: En yüksek ve en düşük işsizlik maaşı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

İşsizlik maaşı brüt maaşın yüzde 40'ı kadar oluyor. Ancak ödeme de üst sınır da mevzut. Buna göre en yüksek işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.

İşsizlik maaşı 2025 zammı hesaplama: En yüksek ve en düşük işsizlik maaşı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

Geçtiğimiz yıl net 17.002 TL, brüt 20.002 TL olarak belirlenen asgari ücret sonrası en düşük işsizlik maaşı 8.000,80 TL
en yüksek ise 16.001,60 TL olmuştu.

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