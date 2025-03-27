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İşsizlik maaşı ödeme takvimi Mart 2025: Bakan Işıkhan duyurdu! İşsizlik maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?
Giriş Tarihi: 27.03.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
11:47
İşsizlik maaşı ödeme takvimi Mart 2025: Bakan Işıkhan duyurdu! İşsizlik maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?
Türkiye'de işsizlik maaşı ödemeleri genellikle her ayın 5'inde yapılmaktadır. Ancak, Ramazan Bayramı'nın 30 Mart - 1 Nisan 2025 tarihleri arasında olması nedeniyle, Mart ayı işsizlik maaşı ödemelerinin bayram öncesinde yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Bu konuda açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Işıkhan'dan geldi. Peki; Mart 2025 işsizlik maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?