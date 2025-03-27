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Giriş Tarihi: 27.03.2025 11:47 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 11:47

İşsizlik maaşı ödeme takvimi Mart 2025: Bakan Işıkhan duyurdu! İşsizlik maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Türkiye'de işsizlik maaşı ödemeleri genellikle her ayın 5'inde yapılmaktadır. Ancak, Ramazan Bayramı'nın 30 Mart - 1 Nisan 2025 tarihleri arasında olması nedeniyle, Mart ayı işsizlik maaşı ödemelerinin bayram öncesinde yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Bu konuda açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Işıkhan'dan geldi. Peki; Mart 2025 işsizlik maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

İşsizlik maaşı ödeme takvimi Mart 2025: Bakan Işıkhan duyurdu! İşsizlik maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

İşsizlik maaşı ödeme tarihleri Mart 2025 merak ediliyor. Sigortalı işsizlere işsiz kaldıkları dönemde destek olmak amacıyla sağlanan işsizlik maaşı normal şartlarda her ayın 5'inde hesaplara yatırılıyor. Fakat hak sahipleri Ramazan Bayramı öncesinde ödemelerin yatırılıp yatırılmayacağı merak ediyor. İşten çıkartılan ve henüz iş bulamayan vatandaşlara sağlanan ödenek ile ilgili açıklama Bakan Işıkhan'dan geldi. Peki; işsizlik maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte, yanıtı.

İşsizlik maaşı ödeme takvimi Mart 2025: Bakan Işıkhan duyurdu! İşsizlik maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hem işsizlik ödeneği hem de kısa çalışma ödemelerinin 28 Mart'ta yapılacağını duyurdu.

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İşsizlik maaşı ödeme takvimi Mart 2025: Bakan Işıkhan duyurdu! İşsizlik maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR?

Türkiye'de işçinin son dört aylık prime esas kazançlarının yüzde 40'ı oranında işsizlik maaşı bağlanıyor. Bu şekilde hesaplanan işsizlik maaşı, asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Buna göre 2025 yılında aylık işsizlik ödeneği 10.402,20 TL ile 20.804,40 TL arasında veriliyor.

İşsizlik maaşı ödeme takvimi Mart 2025: Bakan Işıkhan duyurdu! İşsizlik maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İşsizlik maaşı ödeme takvimi Mart 2025: Bakan Işıkhan duyurdu! İşsizlik maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN SÜRESİ NEDİR?

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.