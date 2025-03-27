İşsizlik maaşı ödeme takvimi Mart 2025: Bakan Işıkhan duyurdu! İşsizlik maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

İşsizlik maaşı ödeme tarihleri Mart 2025 merak ediliyor. Sigortalı işsizlere işsiz kaldıkları dönemde destek olmak amacıyla sağlanan işsizlik maaşı normal şartlarda her ayın 5'inde hesaplara yatırılıyor. Fakat hak sahipleri Ramazan Bayramı öncesinde ödemelerin yatırılıp yatırılmayacağı merak ediyor. İşten çıkartılan ve henüz iş bulamayan vatandaşlara sağlanan ödenek ile ilgili açıklama Bakan Işıkhan'dan geldi. Peki; işsizlik maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte, yanıtı.