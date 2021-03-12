Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı: 1 Mart tarihi itibariyle ülkemizde kademeli normalleşme süreci başladı. Bu süreçte, iller risk durumuna göre, düşük, orta, yüksek ve en yüksek riskli olarak gruplara ayrıldı. Bu noktada, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan bilgiye göre, düşük ve orta riskli illerimizde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli olan illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam kararı alındı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesine ilişkin detaylar ise İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanıyor. İşte hafta içi, hafta sonu, Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri…