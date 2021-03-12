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Haberler Yaşam Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Cumartesi-Pazar yarın İstanbul, Ankara ve İzmir’de sokağa çıkma yasağı var mı?

Bu hafta sonu hangi illerde var? Cumartesi-Pazar yarın İstanbul, Ankara ve İzmir’de sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu olan iller açıklandı: 1 Mart tarihi itibariyle ülkemizde kademeli normalleşme süreci başladı. Bu süreçte, iller risk durumuna göre, düşük, orta, yüksek ve en yüksek riskli olarak gruplara ayrıldı. Bu noktada, bu hafta sonu , Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan bilgiye göre, düşük ve orta riskli illerimizde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli olan illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam kararı alındı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesine ilişkin detaylar ise tarafından yayınlanıyor. İşte hafta içi, hafta sonu, Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri…

Giriş Tarihi: 12.03.2021 14:35 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 08:57
Cumartesi ve Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var? İstanbul, İzmir, Ankara ve il il yarın sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu

Cumartesi ve Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var? İstanbul, İzmir, Ankara ve il il yarın sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu

Bu hafta sonu var mı, hangi illerde var soruları ve vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere, 1 Mart tarihi ile birlikte kademeli normalleşmeye geçildi. Normalleşme ile birlikte iller 4 farklı gruba ayrıldı. Buna göre düşük ve riskli illerimizde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli olan illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam kararı alındı. İstanbul gibi yüksek riskli illerde yaşayan vatandaşlar ise 13-14 Mart bu Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar ve sokağa çıkma yasağı saatleri;

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

genelgesine göre; düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak.

BU CUMARTESİ VE PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Cumartesi ve Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var? İstanbul, İzmir, Ankara ve il il yarın sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu

Cumartesi ve Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var? İstanbul, İzmir, Ankara ve il il yarın sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu

Adana

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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Cumartesi ve Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var? İstanbul, İzmir, Ankara ve il il yarın sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu

Cumartesi ve Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var? İstanbul, İzmir, Ankara ve il il yarın sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu

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Adıyaman

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.

Cumartesi ve Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var? İstanbul, İzmir, Ankara ve il il yarın sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu

Cumartesi ve Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var? İstanbul, İzmir, Ankara ve il il yarın sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu

Afyon

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Cumartesi ve Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var? İstanbul, İzmir, Ankara ve il il yarın sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu

Cumartesi ve Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var? İstanbul, İzmir, Ankara ve il il yarın sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu

Ağrı

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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