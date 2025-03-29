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Haberler Yaşam İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2025 İstanbul bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri yayınlandı
Giriş Tarihi: 29.03.2025 22:34 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 22:34

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2025 İstanbul bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri yayınlandı

Bayram namazı saat kaçta? Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart Pazar günü başlayıp, 1 Nisan'da sona erecek. Bayram sabahı yurt genelinde tüm camilerin dolup taşması beklenirken, Diyanet'ten de beklenen açıklama geldi. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya bayram namazı saati başta olmak üzere tüm iller için ''bayram namazı kaçta'' sorusu cevap buldu. Peki, İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İstanbul bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri!

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2025 İstanbul bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri yayınlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinden il il bayram namazı saatleri bilgisini duyurdu. 30 Mart Pazar gününe denk gelen Ramazan Bayramı'nın birinci günü camilerin dolup taşması beklenirken, ''bayram namazı kaçta'' sorusu da cevap buldu. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya bayram namazı saati başta olmak üzere tüm iller için bayram namazı saatleri

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2025 İstanbul bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri yayınlandı

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için bayram namazı saatlerini duyurdu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya başta olmak üzere bayram namazı vakitleri şöyle;

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Adana Bayram Namazı Saati: 06.57
Adıyaman Bayram Namazı Saati: 06.45
Afyonkarahisar Bayram Namazı Saati: 07.16
Ağrı Bayram Namazı Saati: 06.26
Aksaray Bayram Namazı Saati: 07.02

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İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2025 İstanbul bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri yayınlandı

Amasya Bayram Namazı Saati: 06.55
Ankara Bayram Namazı Saati: 07.07
Antalya Bayram Namazı Saati: 07.16
Ardahan Bayram Namazı Saati: 06.27
Artvin Bayram Namazı Saati: 06.31

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2025 İstanbul bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri yayınlandı

Aydın Bayram Namazı Saati: 07.27
Balıkesir Bayram Namazı Saati: 07.27
Bartın Bayram Namazı Saati: 07.09
Batman Bayram Namazı Saati: 06.34
Bayburt Bayram Namazı Saati: 06.37
Bilecik Bayram Namazı Saati: 07.18

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2025 İstanbul bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri yayınlandı

Bingöl Bayram Namazı Saati: 06.36
Bitlis Bayram Namazı Saati: 06.30
Bolu Bayram Namazı Saati: 07.12
Burdur Bayram Namazı Saati: 07.17
Bursa Bayram Namazı Saati: 07.22
Çanakkale Bayram Namazı Saati: 07.32