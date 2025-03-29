İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2025 İstanbul bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri yayınlandı

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için bayram namazı saatlerini duyurdu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya başta olmak üzere bayram namazı vakitleri şöyle;



BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Adana Bayram Namazı Saati: 06.57

Adıyaman Bayram Namazı Saati: 06.45

Afyonkarahisar Bayram Namazı Saati: 07.16

Ağrı Bayram Namazı Saati: 06.26

Aksaray Bayram Namazı Saati: 07.02