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Haberler Yaşam İstanbul elektrik kesintisi sorgula: 27 Aralık AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı ile elektrikler ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 27.12.2021 10:19 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 10:19

İstanbul elektrik kesintisi sorgula: 27 Aralık AYEDAŞBEDAŞ arıza sorgulama ekranı ile elektrikler ne zaman gelecek?

Bugün İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda kısa ve uzun süreli elektrik kesintileri meydana gelecek. Bulunduğu bölgede elektrik kesintisi yaşanan pek çok vatandaş, elektriğin ne zaman geleceğini öğrenmek için AYEDAŞ BEDAŞ arıza sorgulama ekranı üzerinden sorgulama yapıyor. Elektrikler ne zaman gelecek sorusuyla kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri araştırılıyor. İşte 27 Aralık İstanbul elektrik kesintisi listesi ve kesinti sorgulama linki…

İstanbul elektrik kesintisi sorgula: 27 Aralık AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı ile elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda elektrik tedariğinden sorumlu olan AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından, bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler duyuruldu. Kurumların güncel duyuruları ile kesinti saatleri ve etkilenecek bölgeler belli olurken, vatandaşlar elektriğin ne zaman geleceğini öğrenmek için AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı üzerinden sorgulama yapabiliyor. İşte 27 Aralık İstanbul elektrik kesintisi sorgulama linki!

İstanbul elektrik kesintisi sorgula: 27 Aralık AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı ile elektrikler ne zaman gelecek?

27 ARALIK ANADOLU YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İşte bugün yaşanan kesintiler...

KADIKÖY


Bakım Çalışması
27.12.2021 09:00 - 15:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ABDİBEY, MURATPAŞA
Bakım Çalışması
27.12.2021 10:00 - 12:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SARAY, ŞAHİN, KADIPAŞA
Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ERENKÖY, ETHEMEFENDİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.


Bakım Çalışması
27.12.2021 10:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak RAUFPAŞA HANI, RAUFPAŞA
Bakım Çalışması
27.12.2021 10:00 - 18:00

Çalışmalar Devam Ediyor

ÜSKÜDAR

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ASLANAĞZI, HÜRRİYET, YOL, ESTERGON, BURGAZ, TAHTARAVANCI
Bakım Çalışması
27.12.2021 10:00 - 18:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYAZMA, SEYRAN
Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ALTUNİZADE, AZİZİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KISIKLI, HANIMSETİ ÇIKMAZI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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İstanbul elektrik kesintisi sorgula: 27 Aralık AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı ile elektrikler ne zaman gelecek?

ÜMRANİYE
Bakım Çalışması
27.12.2021 09:00 - 15:30

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SÜRMELİ, TAŞÇI, SARPKAYA, CEVAT, SÖNMEZ, BİNGÖL, BİRCAN, TOPAĞACI, ÇANAKÇI, TOKAT, DARACIK ÇIKMAZI, AGAH, ÖZCAN, VEFALI, ESRA, KOSTAK, YEDİKULE, ŞENTÜRK, DİZE, TÜLİN, NİLÜFER, YEŞİLGÖLE, BEYAZDUT, EREN ÇIKMAZI, NASUH, SUDİ, MEHTAPCIK, ŞEBBOY, BABAYİĞİT, AKPINAR, KARAMAN, ADEM YAVUZ, HİSAR
Bakım Çalışması
27.12.2021 09:00 - 12:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ELZEM, VEDA, İLAYDA, CAHİT ZARİFOĞLU, YİĞİTALP, KALEM, HABEŞ, FİLİKA, SAMYELİ, PATEK, YALVAÇ, ÖNALAN, ÇAĞRIBEY, MEVLÜT
Bakım Çalışması
27.12.2021 10:00 - 18:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ASLANAĞZI, HÜRRİYET, YOL, ESTERGON, BURGAZ, TAHTARAVANCI
Bakım Çalışması
27.12.2021 10:00 - 18:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ULUSOY, YURT, HÜRRİYET, DEMOKRASİ
Bakım Çalışması
27.12.2021 10:00 - 18:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FEVZİPAŞA, LALELİ ÇIKMAZI, BULUTLU ÇIKMAZI, ÇINARALTI, FAZİLET, GÖZÜPEK, PEYAMİ SAFA, ITRİ, ORMAN, OYLUM ÇIKMAZI, HAMAMLIDERE, KAVAKLI, KÜÇÜKSU, DÜRÜST, KORKUT, SELMAN, AYERDEM, SAFA, YILDIZELİ, ELANUR, YABANGÜLÜ, KOZA, ÖZER, AKYOL, BEREKETLİ, AKYILDIZLAR, ALYANAK, SADİ, KONDU, BİLİNÇ, KIRCA, ORDU, KARDEŞLER, ESMA, DİLŞAD
Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ELMALIKENT, ÖZYAVUZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ŞERİFALİ, ADİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ŞERİFALİ, MEVDUDİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 27.12.2021 14:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ŞERİFALİ, BURHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

19 EKİM AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul elektrik kesintisi sorgula: 27 Aralık AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı ile elektrikler ne zaman gelecek?

19 EKİM AVRUPA YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAHÇELİEVLER

NO: 8719318

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah ERGENE, MİMARSİNAN 1, MİTHATPAŞA, NAMIK KEMAL 1, OKUL, RÜSTEMPAŞA sk bölgelerinde 27/12/2021 00:00:00 - 27/12/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8719323

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AHMET YESEVİ, BİNDALLI, MAHMUTBEY, SANCAK, ÇAMLI sk / ZAFER mah 1.BAHÇECİK, AHMET YESEVİ, BADEMLİ, BAHÇECİK, BAKIR, MESUT 1, OKUMUŞ, PETEK sk bölgelerinde 27/12/2021 02:30:00 - 27/12/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8677297

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ÇINAR sk bölgelerinde 27/12/2021 05:00:00 - 27/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8739320

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATA 1, ERCİYES 1, HUZUR, KAYA 1, KAYALIK, KÖKSAL sk bölgelerinde 27/12/2021 13:00:00 - 27/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY

NO: 8710321

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AKTÜRK, DENİZ YILDIZI, ERKUT, FAZIL, NESRİN, ORUÇ, SOKULLU MEHMET, ULUBATLI HASAN sk / İMRAHOR mah ALKIŞ, ULUBATLI HASAN sk / İSLAMBEY mah AKÇAN, ALP, HASLET, SOKULLU MEHMET, ULUBATLI HASAN, ÖZBAĞ sk bölgelerinde 27/12/2021 09:00:00 - 27/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8711319

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ABİD, AKBAŞAK, ALEYNA, CANGÜN, ERENGÜL, EVİN, FİRUZ, GÜROL, HAKENDİŞ, HOCA AHMET YESEVİ, ILGIT, METE, MÜCEVHER, MÜELLİF, MİĞFER, NESİL, NURBANU, SARNIÇ, SARP, SEZİN, YAĞIZALP, YILDIRIM BEYAZIT, YURDANUR, ÇELEBİ MEHMET, ŞEMSİ sk bölgelerinde 27/12/2021 12:00:00 - 27/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8726012

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALA, AZİME, BELEK, BEYİT, ENBİYA, ERGÜL, GAZEL, GÜLSULTAN, KARADUT, LİLA, REŞİT, SOKULLU MEHMET, TEŞVİKİYE, ZUHAL, ÜMRAN, İLHAN, İNTİZAM, İPLİKÇİ, İREM, ŞEHRAZAT, ŞEHREMİNİ sk / İSLAMBEY mah ACAHAN, AKALIN, AYSEL, AYSEVEN, BADEGÜL, BOSNA, BİLAL, BİNGAZİ, DOSTANE, DOĞANER, EMİN, ERMİŞ, ERYILMAZ, ERÇETİN, FEDA, FEYYAZ, FÜSUN, FİLOZOF, GÜLGONCA, GÜNAYDIN, GÜVENLİ, HAKYOL, HASBAHÇE, KALYON, KONAKLI, KORHAN, LOKMAN, NURHAN, SELAMET, SEÇKİN, SOKULLU MEHMET, SÜLEYMAN, TAŞPINAR, TEPEALTI, YAMANER, YEŞİL ZÜMRÜT, ZERAFET, ZİNDE, ÇALIŞKAN, ÇOBAN, ÖDEMİŞ, ÖRNEK, ŞAL sk bölgelerinde 27/12/2021 16:00:00 - 27/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8743446

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALA, AZİME, BELEK, BEYİT, ENBİYA, ERGÜL, GAZEL, GÜLSULTAN, KARADUT, LİLA, REŞİT, SOKULLU MEHMET, TEŞVİKİYE, ZUHAL, ÜMRAN, İLHAN, İNTİZAM, İPLİKÇİ, İREM, ŞEHRAZAT, ŞEHREMİNİ sk / İSLAMBEY mah ACAHAN, AKALIN, AYSEL, AYSEVEN, BADEGÜL, BOSNA, BİLAL, BİNGAZİ, DOSTANE, DOĞANER, EMİN, ERMİŞ, ERYILMAZ, ERÇETİN, FEDA, FEYYAZ, FÜSUN, FİLOZOF, GÜLGONCA, GÜNAYDIN, GÜVENLİ, HAKYOL, HASBAHÇE, KALYON, KONAKLI, KORHAN, LOKMAN, NURHAN, SELAMET, SEÇKİN, SOKULLU MEHMET, SÜLEYMAN, TAŞPINAR, TEPEALTI, YAMANER, YEŞİL ZÜMRÜT, ZERAFET, ZİNDE, ÇALIŞKAN, ÇOBAN, ÖDEMİŞ, ÖRNEK, ŞAL sk bölgelerinde 27/12/2021 16:00:00 - 27/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi sorgula: 27 Aralık AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı ile elektrikler ne zaman gelecek?

EYÜPSULTAN

NO: 8677219

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 19 MAYIS, ATATÜRK, DUTLUK, GAZİOSMANPAŞA, NAMIK KEMAL, ÇEŞME sk / ESENTEPE mah 1.LAVANTA, 1.YASEMİN, 29 MAYIS, 3.CAMİ, DUMAN, EGEMENLİK, GAZİOSMANPAŞA, GÖKDENİZ, GÜR, KARDELEN, KIRMIZIGÜL, OSMANPAŞA ÇIKMAZI, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY sk / KARADOLAP mah GÜNEY sk bölgelerinde 27/12/2021 00:05:00 - 27/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8677223

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah 1.DİREK ÇIKMAZI, 1.KONFOR ÇIKMAZI, 1.KÜLTÜR, DERMAN, DOLGUN, DİREK, FUAR, FİLİZ, GÜLVEREN, KONFOR, MARTI, UYSAL, VARDAR, VEYSEL KARANİ, YAREN ÇIKMAZI, ÖRGÜ, ÖĞÜT, İSTİSNA sk bölgelerinde 27/12/2021 00:05:00 - 27/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8714335

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah ATAÇ, BEYHAN, DÖNMEZ, EVREN, NİHAL, OYA, SARAY, ZUHAL, İLİM sk bölgelerinde 27/12/2021 09:00:00 - 27/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8733330

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah BALCI YOKUŞU, HANIMOĞLU YAŞAR, ÖVGÜ sk bölgelerinde 27/12/2021 10:00:00 - 27/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

19 EKİM BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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