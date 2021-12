İstanbul elektrik kesintisi sorgula: 27 Aralık AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı ile elektrikler ne zaman gelecek?

EYÜPSULTAN

NO: 8677219



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 19 MAYIS, ATATÜRK, DUTLUK, GAZİOSMANPAŞA, NAMIK KEMAL, ÇEŞME sk / ESENTEPE mah 1.LAVANTA, 1.YASEMİN, 29 MAYIS, 3.CAMİ, DUMAN, EGEMENLİK, GAZİOSMANPAŞA, GÖKDENİZ, GÜR, KARDELEN, KIRMIZIGÜL, OSMANPAŞA ÇIKMAZI, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY sk / KARADOLAP mah GÜNEY sk bölgelerinde 27/12/2021 00:05:00 - 27/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8677223



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah 1.DİREK ÇIKMAZI, 1.KONFOR ÇIKMAZI, 1.KÜLTÜR, DERMAN, DOLGUN, DİREK, FUAR, FİLİZ, GÜLVEREN, KONFOR, MARTI, UYSAL, VARDAR, VEYSEL KARANİ, YAREN ÇIKMAZI, ÖRGÜ, ÖĞÜT, İSTİSNA sk bölgelerinde 27/12/2021 00:05:00 - 27/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8714335



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah ATAÇ, BEYHAN, DÖNMEZ, EVREN, NİHAL, OYA, SARAY, ZUHAL, İLİM sk bölgelerinde 27/12/2021 09:00:00 - 27/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 8733330



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah BALCI YOKUŞU, HANIMOĞLU YAŞAR, ÖVGÜ sk bölgelerinde 27/12/2021 10:00:00 - 27/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

