İstanbul’da film gibi soygun girişimi: Duvarları dele dele geldiler kasayı eritirken…

Kasap dükkanının sahibi Saim Bayır, "Cumartesi günü oldu. Arka tarafta dükkan var, dükkanın binasına giriyorlar. Benim arka tarafta bir balkon kısmım var, balkon kısmından giriyorlar, tekmeleyerek kırarak önce bu kısıma geliyorlar. Fayanslarımı kırıyorlar, sonra kasaya ulaşıyorlar.