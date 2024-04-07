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İstanbul'da film gibi soygun girişimi: Duvarları dele dele geldiler kasayı eritirken…
Giriş Tarihi: 07.04.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
13:53
İstanbul'da film gibi soygun girişimi: Duvarları dele dele geldiler kasayı eritirken…
İnanılmaz hırsızlık girişimi Bağcılar'da yaşandı. Binanın duvarında açtıkları delikten önce kasap dükkanına sonra döviz bürosunun kasasına ulaşan hırsızlar, oksijen tüpü ile döviz bürosunun kasasını eritmeye çalıştı. Ancak tam o anda alarmlar çaldı. Hırsızlar ise yanlarında getirdikleri malzemeleri bırakıp arkalarına bile bakmadan kaçtı. Döviz bürosu sahibi Çağlar Kaya, gördüğü manzarayı şöyle anlattı…