Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul'da film gibi soygun girişimi: Duvarları dele dele geldiler kasayı eritirken…
Giriş Tarihi: 07.04.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 13:53

İstanbul'da film gibi soygun girişimi: Duvarları dele dele geldiler kasayı eritirken…

İnanılmaz hırsızlık girişimi Bağcılar'da yaşandı. Binanın duvarında açtıkları delikten önce kasap dükkanına sonra döviz bürosunun kasasına ulaşan hırsızlar, oksijen tüpü ile döviz bürosunun kasasını eritmeye çalıştı. Ancak tam o anda alarmlar çaldı. Hırsızlar ise yanlarında getirdikleri malzemeleri bırakıp arkalarına bile bakmadan kaçtı. Döviz bürosu sahibi Çağlar Kaya, gördüğü manzarayı şöyle anlattı…

İstanbul’da film gibi soygun girişimi: Duvarları dele dele geldiler kasayı eritirken…

Tarihler 29 Mart'ı gösterdiğinde İstanbul Bağcılar'da film sahnelerini aratmayan bir hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlar, döviz bürosunu hedef aldı.

İstanbul’da film gibi soygun girişimi: Duvarları dele dele geldiler kasayı eritirken…

Şüpheliler, bir binanın duvarında açtıkları delikten önce döviz bürosunun bitişiğindeki kasaba girdi. Delikten geçmeyi başaran soyguncular, kasap dükkanının balkon kısmından içeri girerek, bitişiğindeki döviz bürosunun duvarını delmeye başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da film gibi soygun girişimi: Duvarları dele dele geldiler kasayı eritirken…

Tam olarak kasanın konumlandırıldığı kısımda delik açan soyguncular, kasap dükkanından kasaya ulaştı. Şüpheliler, kasayı oksijen tüpü ile delmeye çalıştıkları sırada, darbe sensörlü alarm sistemi devreye girince soygunu gerçekleştiremeden beraberlerindeki malzemeleri de bırakıp kaçtı.

Duvarları dele dele döviz bürosunun kasasına ulaşmaya çalıştılar | Video

İstanbul’da film gibi soygun girişimi: Duvarları dele dele geldiler kasayı eritirken…

Olay yerine giden polisler delilleri tek tek topladı. Bölgedeki tüm kameralar da incelemeye alındı. Kasap dükkanı sahibi Saim Bayır ve kardeşleri ise sabah işe geldiklerinde gördükleri manzaraya inanamadı.

İstanbul’da film gibi soygun girişimi: Duvarları dele dele geldiler kasayı eritirken…

Kasap dükkanının sahibi Saim Bayır, "Cumartesi günü oldu. Arka tarafta dükkan var, dükkanın binasına giriyorlar. Benim arka tarafta bir balkon kısmım var, balkon kısmından giriyorlar, tekmeleyerek kırarak önce bu kısıma geliyorlar. Fayanslarımı kırıyorlar, sonra kasaya ulaşıyorlar.

SON DAKİKA