İstanbul Halk Ekmek’e yüzde 60 zam: 250 gram ekmek 8 lira oldu!

Büfeden ekmek alan Hanif Başaran da, "Zam çok olmuş çok. Fakir fukara ne yapacak. Gerçekten çok olmuş yani. Çünkü 10 lira diğer yerlerde, fırınlarda ekmek. Yani çok olmuş, ne diyelim. Ekmeği diğer taraftan 10 liraya alıyorum ben. Benim alma gücüm var ama alamayan insanlar var yani." diye konuştu.