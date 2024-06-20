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Haberler Yaşam İstanbul Halk Ekmek’e yüzde 60 zam: 250 gram ekmek 8 lira oldu!
Giriş Tarihi: 20.06.2024 16:05 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 16:06

İstanbul Halk Ekmek’e yüzde 60 zam: 250 gram ekmek 8 lira oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek büfelerinde satılan ürünlere ortalama yüzde 60 oranında zam geldi. 5 liradan satılmakta olan 250 gram normal ve kepekli ekmek, bugün uygulamaya koyulan zamla birlikte 8 liraya yükseldi. Vatandaşlar, bayram sonrası gelen zamma tepki gösterdi.

Oğuzhan UYSAL
İstanbul Halk Ekmek’e yüzde 60 zam: 250 gram ekmek 8 lira oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek büfelerinde satılan ürünlere ortalama yüzde 60 oranında zam geldi. 5 liradan satılmakta olan 250 gram normal ve kepekli ekmek, bugün uygulamaya koyulan zamla birlikte 8 liraya yükseldi. Ekmeğin yanı sıra glütensiz ürünler, atıştırmalıklar, toplu tüketim ürünleri, bebek ürünleri ve unlar da zamlı yeni fiyatlarla satılmaya başladı.

İstanbul Halk Ekmek’e yüzde 60 zam: 250 gram ekmek 8 lira oldu!

ORTALAMA YÜZDE 60 ZAM GELDİ

Yapılan zam ile birlikte İBB'ye bağlı Halk Ekmek büfelerinde satılan ürünlere ait fiyat listesi ise şu şekilde oldu;

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İstanbul Halk Ekmek’e yüzde 60 zam: 250 gram ekmek 8 lira oldu!

250 gram normal ve kepekli ekmek 8 TL, 500 gram organik tam buğday ekmeği 40 TL, 500 gram siyezli çok tahıllı ekmek 35 TL, 400 gram çavdarlı ekmek 40 TL, 350 gram ruşeymli ekmek 35 TL, 600 gram yufka 45 TL, 670 gram tost ekmeği 45 TL, 500 gram kepekli tost ekmeği 35 TL, 350 gram hamburger ekmeği 40 TL, 400 gram tam buğday unlu sandviç ekmeği 25 TL, 400 gram çavdarlı sandviç ekmeği 25 TL ve 240 gram ciabatta sandviç ekmeği 20 TL.

İstanbul Halk Ekmek’e yüzde 60 zam: 250 gram ekmek 8 lira oldu!

"YÜZDE 60 ZAM ÇOK FAZLA"

Fatih ilçesindeki Halk Ekmek büfesinin kuyruğunda bekleyen Şaban Erol, "Uygun değil, biraz daha ucuz olması gerekir. Yüzde 40 enflasyon düşünülüyor, yüzde 60 kalemde zam çok fazla. Bu ekmeği zaten genelde yiyenler biraz daha dar gelirliler. Sağlıklı bir ekmek, hepimiz yemek istiyoruz ama genelde onların daha çok zamanı olduğu için kuyrukta bekleyebiliyorlar. Bir anda yüzde 60 zam çok fazla" dedi.

İstanbul Halk Ekmek’e yüzde 60 zam: 250 gram ekmek 8 lira oldu!

Büfeden ekmek alan Hanif Başaran da, "Zam çok olmuş çok. Fakir fukara ne yapacak. Gerçekten çok olmuş yani. Çünkü 10 lira diğer yerlerde, fırınlarda ekmek. Yani çok olmuş, ne diyelim. Ekmeği diğer taraftan 10 liraya alıyorum ben. Benim alma gücüm var ama alamayan insanlar var yani." diye konuştu.

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