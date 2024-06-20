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İstanbul Halk Ekmek’e yüzde 60 zam: 250 gram ekmek 8 lira oldu!
Giriş Tarihi: 20.06.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
16:06
İstanbul Halk Ekmek’e yüzde 60 zam: 250 gram ekmek 8 lira oldu!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek büfelerinde satılan ürünlere ortalama yüzde 60 oranında zam geldi. 5 liradan satılmakta olan 250 gram normal ve kepekli ekmek, bugün uygulamaya koyulan zamla birlikte 8 liraya yükseldi. Vatandaşlar, bayram sonrası gelen zamma tepki gösterdi.