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İstanbul Havalimanı'nda müthiş operasyon: ABD'li müdür gözaltına alındı! Dikkat çeken 'DNA bilgileri' detayı
Giriş Tarihi: 13.05.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
11:48
İstanbul Havalimanı'nda müthiş operasyon: ABD'li müdür gözaltına alındı! Dikkat çeken 'DNA bilgileri' detayı
İstanbul Havalimanı'nda çok çarpıcı bir operasyona imza atıldı. ABD'ye kaçırılmak üzere bin 500 adet akrep, tarantula ve örümcek gibi ülkemize ait endemik türde hayvan ele geçirildi. Operasyonda merkezi New York'ta bulunan Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Lorenzo Prendini'nin gözaltına alındığı öğrenildi. İşte şoke eden detaylar...