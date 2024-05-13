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Haberler Yaşam İstanbul Havalimanı'nda müthiş operasyon: ABD'li müdür gözaltına alındı! Dikkat çeken 'DNA bilgileri' detayı
Giriş Tarihi: 13.05.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 11:48

İstanbul Havalimanı'nda müthiş operasyon: ABD'li müdür gözaltına alındı! Dikkat çeken 'DNA bilgileri' detayı

İstanbul Havalimanı'nda çok çarpıcı bir operasyona imza atıldı. ABD'ye kaçırılmak üzere bin 500 adet akrep, tarantula ve örümcek gibi ülkemize ait endemik türde hayvan ele geçirildi. Operasyonda merkezi New York'ta bulunan Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Lorenzo Prendini'nin gözaltına alındığı öğrenildi. İşte şoke eden detaylar...

Emir SOMER
İHA
İstanbul Havalimanı’nda müthiş operasyon: ABD’li müdür gözaltına alındı! Dikkat çeken ’DNA bilgileri’ detayı

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Ülkemizde yaşayan endemik türlerdeki zehirli hayvanların türlerinin DNA bilgilerinin kopyalanarak ve zehirlerinin sağılma yöntemiyle biriktirilerek ilaç yapımında kullanıldığı tespit edildi.

İstanbul Havalimanı’nda müthiş operasyon: ABD’li müdür gözaltına alındı! Dikkat çeken ’DNA bilgileri’ detayı

Söz konusu ilaçların çok yüksek maddi değerlerde olduğu ve bu nedenle hayvan türlerinin yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğu saptandı.

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İstanbul Havalimanı’nda müthiş operasyon: ABD’li müdür gözaltına alındı! Dikkat çeken ’DNA bilgileri’ detayı

AMERİKAN ULUSAL DOĞA TARİHİ MÜZESİ MÜDÜRÜ GÖZALTINDA

Operasyonda, bu endemik türleri bavula yerleştirip ABD'ye kaçırmaya çalışan Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Lorenzo Prendini gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı’nda müthiş operasyon: ABD’li müdür gözaltına alındı! Dikkat çeken ’DNA bilgileri’ detayı

LİTRESİ 10 MİLYON DOLAR

Şüphelinin valizinde içerisinde hayvan zehirleri bulunan 88 plastik tüp şişe, 48 kilitli poşet içerisinde bin 500 adet akrep, tarantula ve örümcek gibi ülkemize ait endemik türde hayvan ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı’nda müthiş operasyon: ABD’li müdür gözaltına alındı! Dikkat çeken ’DNA bilgileri’ detayı

Akrep zehirlerinden elde edilen bir litrelik ilacın piyasa değerinin 10 milyon dolar olduğu ifade edildi.

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