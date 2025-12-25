İstanbul için kar yağışı uyarısı! Valilik bizzat duyurdu: Megakent beyaza bürünecek

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmuru
KAYSERİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı