Giriş Tarihi: 25.12.2025 20:43 Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 20:47

İstanbul için kar yağışı uyarısı! Valilik bizzat duyurdu: Megakent beyaza bürünecek

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı hava durumu tahminin ardından İstanbul Valiliği'nden uyarı geldi. Valilikten yapılan açıklamada İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceği belirtildi. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yılbaşında kar yağar mı? İşte yurt genelinde son hava durumu tahminleri...

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere dayanarak İstanbulluları önümüzdeki günler için uyardı. 26 Aralık Cuma gününden itibaren şehir genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ve soğuk havanın tüm hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR 8 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da hava sıcaklıkları 5 ila 8 derece azalarak mevsim normallerinin altına inecek. Cuma günü başlayacak olan bu soğuma dalgasının, önümüzdeki hafta ortasına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR MU?

Hafta sonu planı yapan İstanbullular için yağış detayları da paylaşıldı:

26 Aralık Cuma ve 27 Aralık Cumartesi günleri yağışların genellikle yağmur şeklinde olması bekleniyor.

YÜKSEK KESİMLERE KAR UYARISI

İstanbul'un kuzey kesimleri ile yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı ihtimali bulunuyor.

BUZLANMA VE DON TEHLİKESİNE DİKKAT!

Valilik, özellikle gece ve sabahın ilk saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Sürücülerin ve yayaların ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları büyük önem arz ediyor.

TÜRKİYE GENELİNDE KAR VE SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını açıkladı. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile birçok ilde yağmur ve sağanak, Artvin ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışların Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olacağı belirtilirken, kuzey ve iç kesimlerde sis ve pus uyarısı yapıldı.

48 KENT İÇİN KAR ALARMI! KAR KALINLIĞI 40 CM'Yİ BULABİLİR

Meteoroloji haritayı güncelledi. 48 kent için kar alarmı verildi. Yarından itibaren sıcaklıkların 4 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.
Ankara, Bolu, Düzce başta olmak üzere birçok kentte hafta sonu ve hafta başında yoğun kar yağışı görülecek. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 30-40 santimetreye ulaşabileceği bildirildi.

İŞTE KAR YAĞIŞININ ETKİSİNİ GÖSTERECEĞİ O İLLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Ankara, Bolu, Düzce, Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya, Sivas, Tokat, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar etkili olacak. İstanbul'da özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülecek. Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bilecik'te karla karışık yağmur ve kar beklenirken, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu genelinde kar yağışının kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riskine karşı vatandaşları uyardı. Soğuk hava nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde zirai don riskinin arttığı vurgulandı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmuru

KAYSERİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 11°C

Parçalı bulutlu