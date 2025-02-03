İstanbul- Pendik’te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü, Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, Güzelyalı Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobil ve motosikleti durdurdu. Otomobil sürücüsü E.A.'nın ve motosiklet sürücüsü İ.M.'nin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 94,9 gram bonzai uyuşturucu, 3 bin 710 lira nakit para ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.