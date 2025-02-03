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İstanbul- Pendik'te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 03.02.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
10:43
İstanbul- Pendik'te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Pendik'te polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu otomobil ve motosiklette uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden birinin evinde yapılan aramalarda satışa hazır şekilde paketlenmiş toplam 94,9 gram bonzai bulundu. Soruşturmayı genişleten ekipler, motosiklet sürücüsü E.A.'nın (35) evinde yaptığı aramada bulunan 147,1 gram uyuşturucuya el koydu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.