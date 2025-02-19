Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul Sultangazi'de okullar tatil mi edildi? Son dakika eğitime kar engeli! 19 Şubat bugün hangi il ve ilçelerde okullar tatil?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 12:37 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:37

İstanbul Sultangazi'de okullar tatil mi edildi? Son dakika eğitime kar engeli! 19 Şubat bugün hangi il ve ilçelerde okullar tatil?

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkilerken eğitimde de aksamalara neden oldu. Öğrenciler ve veliler, "Sultangazi'de okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Valilik ve yetkililerden gelen açıklamalar doğrultusunda, 19 Şubat itibarıyla kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen il ve ilçeler belli oldu.

İstanbul Sultangazi’de okullar tatil mi edildi? Son dakika eğitime kar engeli! 19 Şubat bugün hangi il ve ilçelerde okullar tatil?

Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'un bazı ilçelerinde okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu. Özellikle Sultangazi ve çevresinde yaşayan öğrenciler, eğitimde kar engeli olup olmadığını araştırıyor. Valilik tarafından yapılan duyurular takip edilirken, 19 Şubat'ta hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildiği netleşmeye başladı.

İstanbul Sultangazi’de okullar tatil mi edildi? Son dakika eğitime kar engeli! 19 Şubat bugün hangi il ve ilçelerde okullar tatil?

SON DAKİKA EĞİTİME KAR ENGELİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, sabah saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul Sultangazi’de okullar tatil mi edildi? Son dakika eğitime kar engeli! 19 Şubat bugün hangi il ve ilçelerde okullar tatil?

İSTANBUL SULTANGAZİ'DE OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

Kar yağışı nedeniyle okulların da tatil edilip edilmeyeceği merakla beklenirken ilk tatil haberi geldi. Sultangazi'de okullar tatil edildi.

İstanbul Sultangazi’de okullar tatil mi edildi? Son dakika eğitime kar engeli! 19 Şubat bugün hangi il ve ilçelerde okullar tatil?

19 ŞUBAT ÇARŞAMBA KAR TATİLİ OLAN İLLER

19 Şubat Çarşamba günü kar tatili olan iller belli oldu. Bingöl, Tunceli, Tokat, Samsun, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Gümüşhane ve Ordu gibi illerde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Bazı illerde ilçe bazlı veya şehir merkezi olarak okulların tatil edilmesi kararı alındı. İlçe bazlı tatil kararları, ilgili valiliğin hesaplarından takip edilebilir.

İstanbul Sultangazi’de okullar tatil mi edildi? Son dakika eğitime kar engeli! 19 Şubat bugün hangi il ve ilçelerde okullar tatil?
SON DAKİKA