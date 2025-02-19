İstanbul Sultangazi’de okullar tatil mi edildi? Son dakika eğitime kar engeli! 19 Şubat bugün hangi il ve ilçelerde okullar tatil?

19 ŞUBAT ÇARŞAMBA KAR TATİLİ OLAN İLLER

19 Şubat Çarşamba günü kar tatili olan iller belli oldu. Bingöl, Tunceli, Tokat, Samsun, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Gümüşhane ve Ordu gibi illerde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Bazı illerde ilçe bazlı veya şehir merkezi olarak okulların tatil edilmesi kararı alındı. İlçe bazlı tatil kararları, ilgili valiliğin hesaplarından takip edilebilir.