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İstanbul Sultangazi'de okullar tatil mi edildi? Son dakika eğitime kar engeli! 19 Şubat bugün hangi il ve ilçelerde okullar tatil?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
12:37
İstanbul Sultangazi'de okullar tatil mi edildi? Son dakika eğitime kar engeli! 19 Şubat bugün hangi il ve ilçelerde okullar tatil?
İstanbul'da etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkilerken eğitimde de aksamalara neden oldu. Öğrenciler ve veliler, "Sultangazi'de okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Valilik ve yetkililerden gelen açıklamalar doğrultusunda, 19 Şubat itibarıyla kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen il ve ilçeler belli oldu.