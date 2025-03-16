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Haberler Yaşam İstanbul trafiğinde korku dolu anlar: Yol verme kavgasında servis şoförünü kuzenine vurdurdu!
Giriş Tarihi: 16.03.2025 09:37 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 09:37

İstanbul trafiğinde korku dolu anlar: Yol verme kavgasında servis şoförünü kuzenine vurdurdu!

İstanbul Kağıthane'de servis şoförü Muzaffer Ş. ile araç sürücüsü Serhat S. arasında trafikte yol verme kavgası çıktı. Sürücü Serhat S., olay yerine motokurye kuzeni Ramazan S.'yi çağırdı. Çıkan tartışmada Ramazan S., servis şoförü Muzaffer Ş.'yi silahla vurdu ardından darp etmeye başladı! O anlar cep telefonu tarafından saniye saniye kayda alındı!

DHA
İstanbul trafiğinde korku dolu anlar: Yol verme kavgasında servis şoförünü kuzenine vurdurdu!

Olay, 4 Mart Salı günü saat 19.00 sıralarında Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede seyir halinde olan servis şoförü Muzaffer Ş. ile 16 BIA 390 plakalı otomobil sürücüsü Serhat S. arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

İstanbul trafiğinde korku dolu anlar: Yol verme kavgasında servis şoförünü kuzenine vurdurdu!

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sürücü Serhat S. cep telefonuyla kuzeni Ramazan S.'yi aradı. Ramazan S. de "Kuzenim kaza yapmış beni oraya götürür müsün" diyerek yoldan çevirdiği motokurye İbrahim K.'nin (26) motosikletiyle olay yerine geldi.

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İstanbul trafiğinde korku dolu anlar: Yol verme kavgasında servis şoförünü kuzenine vurdurdu!

ÖNCE SİLAHLA VURDU SONRA DARP ETTİ

Silahını çeken Ramazan S., bağırarak küfür ve hakaret ettiği servis şoförü Muzaffer Ş.'yi kolundan ve omzundan vurdu. Ramazan S. daha sonra da Muzaffer Ş.'yi sokak ortasında darp etti.

İstanbul trafiğinde korku dolu anlar: Yol verme kavgasında servis şoförünü kuzenine vurdurdu!

Tehditlerde bulunan Ramazan S. daha sonra kuzeni Serhat S. ile birlikte olay yerinden ayrıldı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Muzaffer Ş.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

İstanbul trafiğinde korku dolu anlar: Yol verme kavgasında servis şoförünü kuzenine vurdurdu!

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otomobilin plakasından sürücüsü Serhat S.'nin aracı Bursa'da bir firmadan kiraladığını belirledi. Devam eden çalışmalarda sürücü Serhat S. polis ekipleri tarafından yakalandı.