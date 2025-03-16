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İstanbul trafiğinde korku dolu anlar: Yol verme kavgasında servis şoförünü kuzenine vurdurdu!
Giriş Tarihi: 16.03.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
09:37
İstanbul trafiğinde korku dolu anlar: Yol verme kavgasında servis şoförünü kuzenine vurdurdu!
İstanbul Kağıthane'de servis şoförü Muzaffer Ş. ile araç sürücüsü Serhat S. arasında trafikte yol verme kavgası çıktı. Sürücü Serhat S., olay yerine motokurye kuzeni Ramazan S.'yi çağırdı. Çıkan tartışmada Ramazan S., servis şoförü Muzaffer Ş.'yi silahla vurdu ardından darp etmeye başladı! O anlar cep telefonu tarafından saniye saniye kayda alındı!