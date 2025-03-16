İstanbul trafiğinde korku dolu anlar: Yol verme kavgasında servis şoförünü kuzenine vurdurdu!

ÖNCE SİLAHLA VURDU SONRA DARP ETTİ

Silahını çeken Ramazan S., bağırarak küfür ve hakaret ettiği servis şoförü Muzaffer Ş.'yi kolundan ve omzundan vurdu. Ramazan S. daha sonra da Muzaffer Ş.'yi sokak ortasında darp etti.