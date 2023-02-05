İstanbul’da yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili oldu? 6 Şubat İstanbul, Ankara, Bursa yarın okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumuna göre, kar yağışının Perşembe gününe kadar etkisini göstermesi bekleniyor. Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil mi sorusu da akıllara gelmeye başladı. İstanbul başta olmak üzere, Ankara, Bursa, Konya, Gaziantep, Diyarbakır, Sivas, Şanlıurfa'da 6 Şubat Pazartesi yarın okullar tatil mi olacak? İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar kar tatili edildi? İşte, 6 Şubat Pazartesi kar tatili olan iller…

İstanbul'da Yarın Okullar Tatil Mi? Kar Tatili Olan İller Duyuruldu

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde 6 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildi.

Valiliklerden yapılan son dakika açıklamalarına göre yarın kar tatili olan iller şöyle;