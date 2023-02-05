İstanbul’da yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili oldu? 6 Şubat İstanbul, Ankara, Bursa yarın okullar tatil mi?

Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu uyarılarının ardından yurt genelinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil mi gündemdeki konular arasında yerini aldı. İstanbul başta olmak üzere, Ankara, Bursa, Konya, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Muş, Diyarbakır, Sivas, Şanlıurfa'da yarın okullar tatil olacak mı, hangi illerde tatil edildi? 6 Şubat Pazartesi Ankara, Bursa ve İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İşte, 6 Şubat Pazartesi kar tatili olan iller ve Valiliklerden yapılan son açıklamalar…