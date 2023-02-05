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Haberler Yaşam İstanbul'da yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili oldu? 6 Şubat İstanbul, Ankara, Bursa yarın okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 05.02.2023 17:19 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 17:35

İstanbul'da yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili oldu? 6 Şubat İstanbul, Ankara, Bursa yarın okullar tatil mi?

Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu uyarılarının ardından yurt genelinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil mi gündemdeki konular arasında yerini aldı. İstanbul başta olmak üzere, Ankara, Bursa, Konya, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Muş, Diyarbakır, Sivas, Şanlıurfa'da yarın okullar tatil olacak mı, hangi illerde tatil edildi? 6 Şubat Pazartesi Ankara, Bursa ve İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İşte, 6 Şubat Pazartesi kar tatili olan iller ve Valiliklerden yapılan son açıklamalar…

İstanbul’da yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili oldu? 6 Şubat İstanbul, Ankara, Bursa yarın okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumuna göre, kar yağışının Perşembe gününe kadar etkisini göstermesi bekleniyor. Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil mi sorusu da akıllara gelmeye başladı. İstanbul başta olmak üzere, Ankara, Bursa, Konya, Gaziantep, Diyarbakır, Sivas, Şanlıurfa'da 6 Şubat Pazartesi yarın okullar tatil mi olacak? İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar kar tatili edildi? İşte, 6 Şubat Pazartesi kar tatili olan iller…

İstanbul'da Yarın Okullar Tatil Mi? Kar Tatili Olan İller Duyuruldu

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde 6 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildi.

Valiliklerden yapılan son dakika açıklamalarına göre yarın kar tatili olan iller şöyle;

İstanbul’da yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili oldu? 6 Şubat İstanbul, Ankara, Bursa yarın okullar tatil mi?

Meteoroloji'den Hava Durumu Ve Kar Yağışı Uyarısı

Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kar yağışı olan yerlerde yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İstanbul’da yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili oldu? 6 Şubat İstanbul, Ankara, Bursa yarın okullar tatil mi?

6 Şubat Pazartesi Kar Tatili Olan İller

Bitlis kar tatili açıklaması:

"Yoğun Kar Yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü, Bitlis Merkez, Güroymak ve Hizan ilçelerimizde Eğitim Öğretime bir(1) gün ara verilmiştir."

İstanbul’da yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili oldu? 6 Şubat İstanbul, Ankara, Bursa yarın okullar tatil mi?

Diyarbakır'da Okullar Tatil Edildi

Diyarbakır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Çüngüş ilçesinde 2, Dicle ilçesinde ise 1 gün okullar tatil edildi.

Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirmeler sonucu, ilçede devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve öğretmenlerin can güvenliği düşünülerek tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 6 ve 7 Şubat'ta tatil edildiğini duyurdu.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili oldu? 6 Şubat İstanbul, Ankara, Bursa yarın okullar tatil mi?

Muş'ta Eğitim 2 Gün Ara

Muş'ta olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava şartları ile meteorolojik buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldığı belirtilerek, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 06-07 Şubat 2023 Pazartesi ve Salı günü il genelinde eğitim öğretime 2 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 06-07 Şubat 2023 Pazartesi ve Salı günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" denildi.

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