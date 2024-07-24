İSTANBUL ZAMLI TOPLU TAŞIMA ÜCRETİ 2024 belli oluyor! UKOME yarın toplanacak: İstanbul’da taksi, otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma ücretleri ne kadar, kaç TL olacak?

İstanbul zamlı toplu taşıma ücreti, yarın yapılacak olan UKOME toplantısı öncesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere başkent Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 40'lık bir zam yapılmasına karar verildi. İstanbul'da yaşanacak artış için ise yarınki UKOME toplantısı belirleyici olacak. Peki, İstanbul'da taksi, otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma ücretleri ne kadar, kaç TL olacak? İşte İstanbul'daki toplu ulaşım zammına ilişkin ayrıntılar;