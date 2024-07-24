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İSTANBUL ZAMLI TOPLU TAŞIMA ÜCRETİ 2024 belli oluyor! UKOME yarın toplanacak: İstanbul'da taksi, otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma ücretleri ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 24.07.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
15:27
İSTANBUL ZAMLI TOPLU TAŞIMA ÜCRETİ 2024 belli oluyor! UKOME yarın toplanacak: İstanbul'da taksi, otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma ücretleri ne kadar, kaç TL olacak?
Ankara'da toplu taşımaya yapılan zammın ardından gözler İstanbul'a çevrildi. İBB'nin yarın gerçekleştireceği UKOME toplantısının gündem maddelerinden biri de toplu ulaşıma zam olacak. Bu noktada vatandaşlar toplu taşımaya ne kadar zam geleceğini merak ediyor. Peki, İstanbul'da toplu ulaşıma zam gelecek mi? İstanbul'da taksi, otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma ücretleri ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar;