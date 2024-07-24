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Haberler Yaşam İSTANBUL ZAMLI TOPLU TAŞIMA ÜCRETİ 2024 belli oluyor! UKOME yarın toplanacak: İstanbul'da taksi, otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma ücretleri ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 24.07.2024 15:27 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 15:27

İSTANBUL ZAMLI TOPLU TAŞIMA ÜCRETİ 2024 belli oluyor! UKOME yarın toplanacak: İstanbul'da taksi, otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma ücretleri ne kadar, kaç TL olacak?

Ankara'da toplu taşımaya yapılan zammın ardından gözler İstanbul'a çevrildi. İBB'nin yarın gerçekleştireceği UKOME toplantısının gündem maddelerinden biri de toplu ulaşıma zam olacak. Bu noktada vatandaşlar toplu taşımaya ne kadar zam geleceğini merak ediyor. Peki, İstanbul'da toplu ulaşıma zam gelecek mi? İstanbul'da taksi, otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma ücretleri ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar;

İSTANBUL ZAMLI TOPLU TAŞIMA ÜCRETİ 2024 belli oluyor! UKOME yarın toplanacak: İstanbul’da taksi, otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma ücretleri ne kadar, kaç TL olacak?

İstanbul zamlı toplu taşıma ücreti, yarın yapılacak olan UKOME toplantısı öncesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere başkent Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 40'lık bir zam yapılmasına karar verildi. İstanbul'da yaşanacak artış için ise yarınki UKOME toplantısı belirleyici olacak. Peki, İstanbul'da taksi, otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma ücretleri ne kadar, kaç TL olacak? İşte İstanbul'daki toplu ulaşım zammına ilişkin ayrıntılar;

İSTANBUL ZAMLI TOPLU TAŞIMA ÜCRETİ 2024 belli oluyor! UKOME yarın toplanacak: İstanbul’da taksi, otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma ücretleri ne kadar, kaç TL olacak?

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM! GÖZLER UKOME TOPLANTISINDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ocak ayında toplu taşımaya yüzde 18 oranında zam yapıldığını açıklamıştı. İBB, toplu taşımaya bir kez daha zam yapmaya hazırlanıyor.

Yarın düzenlenecek olan UKOME toplantısında metro, tramvay, vapur ve İETT otobüslerine zam yapılması bekleniyor. Yapılacak zam oranına göre İstanbulkart kullanım ücretinin 20 liranın üstünde olması bekleniyor.

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İSTANBUL ZAMLI TOPLU TAŞIMA ÜCRETİ 2024 belli oluyor! UKOME yarın toplanacak: İstanbul’da taksi, otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma ücretleri ne kadar, kaç TL olacak?

UKOME TOPLANTISI TOPLU ULAŞIM GÜNDEMİ!

Araç, Sicil ve Tescil Sisteminde Kayıp/Çalıntı/Mükerrer vb. şerhi bulunan ticari plakalara, Karayolları Trafik Yönetmeliği Gereği UKOME tarafından yeni plaka belirlenmesi teklifi.

TUDES kapsamında Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi başvurularının değerlendirilmesi teklifi.

Taksi taşımacılığı taleplerinin değerlendirilmesi

* Sarı taksilerde aranacak şartların revize edilmesi teklifi.

* Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı kapsamında talep edilen sertifikaların edinim süresinin revize edilmesi teklifi.

İSTANBUL ZAMLI TOPLU TAŞIMA ÜCRETİ 2024 belli oluyor! UKOME yarın toplanacak: İstanbul’da taksi, otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma ücretleri ne kadar, kaç TL olacak?

Denizyolu ulaşımı taleplerinin değerlendirilmesi teklifi

  • Deniz taksi ücret tarifesinin belirlenmesi teklifi
  • Tuzla – Pendik – Büyükada deniz ulaşım hattının ihdas edilmesi teklifi

C116 Uzunçayır- Ataşehir- Ferhatpaşa Minibüs Hattı Güzergah ve Araç Sayısı Düzenlemesi teklifi.

Toplu ulaşım şoför esaslarının revize edilmesi teklifi.

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapılan taşıtlarda reklâm esaslarının belirlenmesi teklifi.

İSTANBUL ZAMLI TOPLU TAŞIMA ÜCRETİ 2024 belli oluyor! UKOME yarın toplanacak: İstanbul’da taksi, otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma ücretleri ne kadar, kaç TL olacak?

Toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifi

Şehiriçi Yolcu Taşımacılığında kullanılan Güvenlik Kameralarının 01.09.2024 tarihine kadar tamamlanması teklifi.

Kara-Deniz Entegrasyonu kapsamında taşımacılık yapılması teklifi.

Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığının değerlendirilmesi teklifi.

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