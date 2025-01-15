İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMA ZAMMI 2025: İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

İstanbul'da toplu taşıma zammı ile ilgili detaylar belli oldu. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla, toplu taşıma ücretlerine %35 oranında zam yapıldı. Megakentte yaşayan vatandaşlar, "İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geldi, yeni ücretler ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor. Zam sonrası otobüs, metrobüs ve Marmaray gibi ulaşım araçlarının güncel ücret tarifesi merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da otobüs, metrobüs ve Marmaray kullanımı için yeni ücretler ne kadar? İşte zamlı İstanbulkart ücretleri ve detaylar...