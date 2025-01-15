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İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ZAMMI 2025: İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
11:35
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ZAMMI 2025: İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?
İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine %35 oranında zam yapıldığı açıklandı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı kararın ardından, İstanbul'daki vatandaşlar "Toplu taşımaya zam mı geldi?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Otobüs, metrobüs, metro, İETT ve Marmaray gibi ulaşım araçlarının ücret tarifeleri de merak konusu oldu. Peki, otobüs, metrobüs, Marmaray ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2025 İstanbul toplu taşıma zammı sonrası güncel İstanbulkart ücretleri ve detaylar...