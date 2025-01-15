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Haberler Yaşam İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ZAMMI 2025: İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 11:32 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 11:35

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ZAMMI 2025: İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine %35 oranında zam yapıldığı açıklandı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı kararın ardından, İstanbul'daki vatandaşlar "Toplu taşımaya zam mı geldi?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Otobüs, metrobüs, metro, İETT ve Marmaray gibi ulaşım araçlarının ücret tarifeleri de merak konusu oldu. Peki, otobüs, metrobüs, Marmaray ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2025 İstanbul toplu taşıma zammı sonrası güncel İstanbulkart ücretleri ve detaylar...

İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMA ZAMMI 2025: İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

İstanbul'da toplu taşıma zammı ile ilgili detaylar belli oldu. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla, toplu taşıma ücretlerine %35 oranında zam yapıldı. Megakentte yaşayan vatandaşlar, "İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geldi, yeni ücretler ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor. Zam sonrası otobüs, metrobüs ve Marmaray gibi ulaşım araçlarının güncel ücret tarifesi merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da otobüs, metrobüs ve Marmaray kullanımı için yeni ücretler ne kadar? İşte zamlı İstanbulkart ücretleri ve detaylar...

İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMA ZAMMI 2025: İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ!

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı, karar UKOME toplantısında oy çokluğu ile alındı.

Toplu taşımaya yüzde 35 zam sonrasında güncel fiyatlar;

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İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMA ZAMMI 2025: İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?
Kategori Eski Fiyat (TL) Yeni Fiyat (TL)
Tam Bilet 20,00 27,00
Öğrenci 9,76 13,18
Öğretmen ve 60 Yaş 14,32 19,33
Öğrenci Abonman 282,50 381,38
Tam Abonman 1569,00 2118,15
Metrobüs - Tam 29,68 40,07
Metrobüs - Öğretmen ve 60 Yaş 16,28 21,98
Metrobüs - Öğrenci 9,76 13,18
İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMA ZAMMI 2025: İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

İSTANBULKART BASIM ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Karar ile tam bilet yüzde 35 zamlanarak 20 TL'den 27 TL'ye yükseldi.

Taksilerde açılış 42 TL, kısa mesafe ücreti 135 TL'ye çıktı. Okul servislerinde ise 0-1 kilometre ücreti 2605 TL oldu.

İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMA ZAMMI 2025: İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

AYLIK AKBİL NE KADAR OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu taşımaya yüzde 35 oranında zam yapıldı.

Buna göre tam bilet yüzde 35 zamlanarak 20 TL'den 27 TL'ye yükseldi.

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