İstanbul’a hafta sonu hava durumu uyarısı! 2 gün boyunca etkisi sürecek

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -4°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

KARS -5°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

MALATYA 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 0°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı