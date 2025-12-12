Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 12.12.2025 22:06

İstanbul'a hafta sonu hava durumu uyarısı! 2 gün boyunca etkisi sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Raporda İstanbul için yağış uyarısı yapıldı. Ayrıca Karadeniz'de yer alan 5 ilimiz için de sarı kodlu uyarı verildi. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle İstanbul için hafta sonu hava durumu raporu sıklıkla araştırılıyor.

MGM'nin verilerine göre; Cumartesi ve Pazar günü İstanbul'da yağışlı bir hava bekleniyor.

Pazartesi günü ise yağışlı hava yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak.

Öte yandan 13 Aralık Salı günü için 5 ilimize sarı kodlu uyarı yapıldı. Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Ardahan için sarı kodlu uyarı verildi. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalari istendi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece il geneli ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Anadolu yakası yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 6°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 4°C, 19°C

Az bulutlu

ANTALYA 11°C, 21°C

Az bulutlu

HATAY 5°C, 18°C

Az bulutlu

ISPARTA 1°C, 14°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 9°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 10°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 10°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA 4°C, 11°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

RİZE 8°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 10°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 8°C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -4°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

KARS -5°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

MALATYA 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 0°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı