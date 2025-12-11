Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İSTANBUL'A KAR GELİYOR | Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi: Megakent beyaza bürünecek...
Giriş Tarihi: 11.12.2025 14:35

İSTANBUL'A KAR GELİYOR | Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi: Megakent beyaza bürünecek...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; Türkiye bu hafta yeni bir soğuk hava dalgasının etkisinin altına girecek. Sıcaklıklarda sert düşüş yaşanması beklenirken, birçok il için sağanak ve kar uyarısı yapıldı. Öte yandan İstanbul'da da etkili olması beklenen kar yağışı için tarih verildi. Peki hangi illerde sağanak ve kar bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

  • ABONE OL
İSTANBUL’A KAR GELİYOR | Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi: Megakent beyaza bürünecek...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10-14 Aralık tarihlerini kapsayan haritalı hava durumu raporunu paylaştı.

İSTANBUL’A KAR GELİYOR | Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi: Megakent beyaza bürünecek...

Buna göre; yurdun bazı noktalarında sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi beklenirken, ülke genelinde yeni bir soğuk hava dalgasının etkili olacağı tahmin ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İSTANBUL’A KAR GELİYOR | Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi: Megakent beyaza bürünecek...

SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji tarafından yayınlanan rapora göre; yurdun birçok noktasında sağanak ve kar yağışı etkili olacak.

İSTANBUL’A KAR GELİYOR | Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi: Megakent beyaza bürünecek...

Çarşamba günü Ardahan, Kars, Ağrı ve Erzurum'un aralarında olduğu bazı illerde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL’A KAR GELİYOR | Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi: Megakent beyaza bürünecek...

Perşembe günü ise Bayburt, Muş, Bitlis ve Hakkari'de kar yağışı bekleniyor.

İSTANBUL’A KAR GELİYOR | Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi: Megakent beyaza bürünecek...

Cuma günü yurdun doğu kesiminde kar ve sağanak yağış etkili olacak.

İSTANBUL’A KAR GELİYOR | Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi: Megakent beyaza bürünecek...

Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı ve Erzincan'ın aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak ve kar yağışı bekleniyor.

İSTANBUL’A KAR GELİYOR | Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi: Megakent beyaza bürünecek...

Cumartesi günü Bayburt, Van, Hakkari ve Ardahan'da kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL’A KAR GELİYOR | Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi: Megakent beyaza bürünecek...

Pazar günü Karadeniz Bölgesi'ndeki bazı illerde sağanak beklenirken, sadece Ardahan'da kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

İSTANBUL’A KAR GELİYOR | Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi: Megakent beyaza bürünecek...

İSTANBUL'A KAR GELİYOR! TARİH VERİLDİ

Öte yandan, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun yanıtı merak konusu olurken, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL’A KAR GELİYOR | Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi: Megakent beyaza bürünecek...

Cebeci, megakentte kar yağışı için en muhtemel dönemin, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörüldüğünü belirtti.

İSTANBUL’A KAR GELİYOR | Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi: Megakent beyaza bürünecek...

İŞTE ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜNE AİT HARİTALI HAVA DURUMU RAPORU

10 Aralık Çarşamba

İSTANBUL’A KAR GELİYOR | Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi: Megakent beyaza bürünecek...

11 Aralık Perşembe

İSTANBUL’A KAR GELİYOR | Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi: Megakent beyaza bürünecek...

12 Aralık Cuma

İSTANBUL’A KAR GELİYOR | Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi: Megakent beyaza bürünecek...

13 Aralık Cumartesi

İSTANBUL’A KAR GELİYOR | Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi: Megakent beyaza bürünecek...

14 Aralık Pazar

İSTANBUL’A KAR GELİYOR | Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi: Megakent beyaza bürünecek...

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL’A KAR GELİYOR | Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi: Megakent beyaza bürünecek...

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL’A KAR GELİYOR | Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi: Megakent beyaza bürünecek...

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL’A KAR GELİYOR | Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi: Megakent beyaza bürünecek...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

İSTANBUL’A KAR GELİYOR | Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi: Megakent beyaza bürünecek...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL’A KAR GELİYOR | Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi: Megakent beyaza bürünecek...

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 15°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL’A KAR GELİYOR | Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi: Megakent beyaza bürünecek...

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis, bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL’A KAR GELİYOR | Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi: Megakent beyaza bürünecek...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL’A KAR GELİYOR | Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi: Megakent beyaza bürünecek...