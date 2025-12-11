Haberler
İSTANBUL'A KAR GELİYOR | Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi: Megakent beyaza bürünecek...
Giriş Tarihi: 11.12.2025 14:35
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; Türkiye bu hafta yeni bir soğuk hava dalgasının etkisinin altına girecek. Sıcaklıklarda sert düşüş yaşanması beklenirken, birçok il için sağanak ve kar uyarısı yapıldı. Öte yandan İstanbul'da da etkili olması beklenen kar yağışı için tarih verildi. Peki hangi illerde sağanak ve kar bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...