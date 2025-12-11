İSTANBUL’A KAR GELİYOR | Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi: Megakent beyaza bürünecek...

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 15°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.