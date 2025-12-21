Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 21.12.2025 06:19

İstanbul’da kar yağışı olacak mı? Meteoroloji uzmanından kritik tarih açıklaması!

Zemheri soğuklarının başlamasıyla birlikte kar yağışına dair beklentiler arttı. Son 10 yıldır yılbaşını kar yağışsız geçiren İstanbul için hava durumu takip edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalar takip ediliyor. Peki, 31 Aralık-1 Ocak İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı? İşte son durum!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son analizleri ışığında yılbaşında kar yağışı beklenen iller belli oldu. İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı sorusuyla megakentteki durum incelenirken güncel açıklamalar takip ediliyor. İşte 31 Aralık-1 Ocak tarihlerine ilişkin son hava tahmin raporu;

İSTANBUL'DA YILBAŞI GECESİ KAR VAR MI?

Termometrelerin gece saatlerinde 6 ile 8 derece arasında seyretmesi beklenirken, batı kesimlerinde "ılık" bir yılbaşı akşamı öngörülüyor. Kar bekleyen İstanbullular için ise ocak ayının ortaları işaret ediliyor; uzmanlar Balkanlar üzerinden gelmesi muhtemel soğuk hava dalgasının asıl etkisini ocak ayında göstereceğini belirtiyor.

YILBAŞINDA HANGİ İLLERDE KAR YAĞACAK?

İstanbul ve batı illerinde yağmur hakim olsa da, Türkiye'nin doğu ve iç kesimleri yeni yıla kar yağışıyla merhaba diyebilir. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nin beyaz örtüyle kaplanması bekleniyor.

İşte yılbaşında kar yağışı ve karla karışık yağmur beklenen o iller: Doğu Anadolu: Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Elazığ, Malatya. İç Anadolu ve Karadeniz: Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Çankırı, Aksaray, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Bolu, Kastamonu, Tokat.

ZEMHERİ SOĞUKLARI KAPIDA!

22 Aralık itibarıyla başlayacak olan ve "erbaîn" olarak da bilinen kışın en sert dönemi zemheri soğukları, paylaştığınız haritalardaki verilerle örtüşen dondurucu bir tabloyu beraberinde getiriyor.

Haritalarda özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde görülen "buzlanma ve don olayı" uyarıları, gece sıcaklıklarının eksi 10 ila eksi 13 dereceye kadar düşmesiyle zemherinin o meşhur keskin ayazının etkisini hissettireceğini kanıtlıyor.

Bu dönemde bir yandan batıdan gelen yağışlı sistemler yurdu ısıtmaya çalışsa da, iç kesimlerdeki yüksek basınç ve puslu hava, zemheri soğuklarının karakteristik özelliği olan o kuru ve işleyen soğuğu özellikle sabahın ilk saatlerinde zirveye taşıyacaktır.

Öte yandan, Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'da kar yağmayınca Türkiye'ye kış gelmiyor biliyorsunuz. İstanbul'a bu sene kar yok. Bu sene derken 2025'ten bahsediyorum. 2026'ya başlar başlamaz kar yağışı İstanbul'da olacak. Biraz daha yaklaşınca söyleyeceğim onu söz verdim çünkü vatandaşlara. Ocak ayında büyük bir ihtimalle İstanbul'a kar yağacak. Zamanı gelince söyleyeceğiz." dedi.