İstanbul’da kar yağışı olacak mı? Meteoroloji uzmanından kritik tarih açıklaması!

YILBAŞINDA HANGİ İLLERDE KAR YAĞACAK?

İstanbul ve batı illerinde yağmur hakim olsa da, Türkiye'nin doğu ve iç kesimleri yeni yıla kar yağışıyla merhaba diyebilir. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nin beyaz örtüyle kaplanması bekleniyor.

İşte yılbaşında kar yağışı ve karla karışık yağmur beklenen o iller: Doğu Anadolu: Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Elazığ, Malatya. İç Anadolu ve Karadeniz: Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Çankırı, Aksaray, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Bolu, Kastamonu, Tokat.