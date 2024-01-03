Haberler
Yaşam
İstanbul’da aile faciası! Baba oğlunu öldürdü: Uyuşturucu için silah çekince...
Giriş Tarihi: 03.01.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
17:05
İstanbul’da aile faciası! Baba oğlunu öldürdü: Uyuşturucu için silah çekince...
İstanbul'da tam bir aile faciası yaşandı. Erol Çiftçi, daha önce uyuşturucu parası için kendisini ve eşini darp eden oğlu Ali Çiftçi ile tartıştı. Para için ailesine silah çeken Ali Çiftçi ile arasında arbede yaşandı. Bu sırada silahı alan Erol Çiftçi, oğlunu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar içinde kalan genç, kurtarılamadı…