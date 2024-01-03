İstanbul’da aile faciası! Baba oğlunu öldürdü: Uyuşturucu için silah çekince...

"SİLAHI ELİNDEN ALARAK VURMUŞ"

Olayla ilgili konuşan aile yakını Vedat Koçer, "Ali kardeşimiz 35 yaşında madde bağımlısı birisiydi. 6 yıldır bu illeti kullanıyordu. Ailesini çok rahatsız ediyordu. Babası ve annesiyle çok sorunlar yaşadı. Dün gece 02.30 sıralarında Ali eve gelmiş. Babasına kapıyı açmasını söylemiş. Babası artık yatak odasının kapısını bile kilitleyerek yatıyordu. O arada babasına tatlı sözler söylemiş. Ali, babasına, 'Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sen bizim babamızsın' demiş.