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Haberler Yaşam İstanbul’da aile faciası! Baba oğlunu öldürdü: Uyuşturucu için silah çekince...
Giriş Tarihi: 03.01.2024 17:05 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 17:05

İstanbul’da aile faciası! Baba oğlunu öldürdü: Uyuşturucu için silah çekince...

İstanbul'da tam bir aile faciası yaşandı. Erol Çiftçi, daha önce uyuşturucu parası için kendisini ve eşini darp eden oğlu Ali Çiftçi ile tartıştı. Para için ailesine silah çeken Ali Çiftçi ile arasında arbede yaşandı. Bu sırada silahı alan Erol Çiftçi, oğlunu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar içinde kalan genç, kurtarılamadı…

İHA
İstanbul’da aile faciası! Baba oğlunu öldürdü: Uyuşturucu için silah çekince...

Kan donduran olay 02.30 sıralarında İstanbul Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre madde bağımlısı olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Ali Çiftçi, bir süredir uyuşturucu parası yüzünden kargo firmasından emekli babası Erol Çiftçi (56) ve annesi Sıdıka Çiftçi'yi darp etti.

İstanbul’da aile faciası! Baba oğlunu öldürdü: Uyuşturucu için silah çekince...

Ailesinin bu yüzden evden kovduğu Ali Çiftçi, dün gece saatlerinde eve gitti. Babasının eve almadığı genç, ona bir daha madde kullanmayacağına dair söz vererek ikna etti. Bunun üzerine baba Erol Çiftçi, oğlu Ali Çiftçi'yi eve almak için kapıyı açtığı sırada korkunç manzarayla yüzleşti! Ali Çiftçi, babasına silah çekerek para istedi. İkili arasında çıkan arbedede elinden silahını alan Erol Çiftçi'nin omzundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurduğu Ali Çiftçi, hayatını kaybetti.

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İstanbul’da aile faciası! Baba oğlunu öldürdü: Uyuşturucu için silah çekince...

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI!

Olayın ardından baba Erol Çiftçi, polisi arayarak oğlunu öldürdüğünü dair ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, genci kanlar içerisinde yerde buldu. Baba Erol Çiftçi ise olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Gencin cenazesi ise olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrasında cenaze aracıyla Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

İstanbul’da aile faciası! Baba oğlunu öldürdü: Uyuşturucu için silah çekince...

"SİLAHI ELİNDEN ALARAK VURMUŞ"
Olayla ilgili konuşan aile yakını Vedat Koçer, "Ali kardeşimiz 35 yaşında madde bağımlısı birisiydi. 6 yıldır bu illeti kullanıyordu. Ailesini çok rahatsız ediyordu. Babası ve annesiyle çok sorunlar yaşadı. Dün gece 02.30 sıralarında Ali eve gelmiş. Babasına kapıyı açmasını söylemiş. Babası artık yatak odasının kapısını bile kilitleyerek yatıyordu. O arada babasına tatlı sözler söylemiş. Ali, babasına, 'Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sen bizim babamızsın' demiş.

İstanbul’da aile faciası! Baba oğlunu öldürdü: Uyuşturucu için silah çekince...

Erol ağabey, bu laflara kanarak kapıyı açmış. O arada babasına doğru silahı çekmiş. Erol ağabey de silahı elinden alarak vurmuş. İlk önce omzundan vurduktan sonra üç kere de vücuduna mermi almış. Ali evde vefat etmiş. Erol ağabey, emniyeti arayarak öldürdüğünü söyleyerek teslim olmuş. Sonra ambulans gelerek almış. Ali, son 10 gündür çığırından çıkmıştı. Babasından para isteme mevzusu değil. Erol ağabey, Ali'ye çok paralar verdi. Ali'nin gördüğü halüsinasyonlardan dolayı olay oldu" ifadelerini kullandı.

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