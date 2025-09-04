Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul'da akılalmaz olay: Otomobil çarpınca saldırdı! Küçük çocuğa tekme ve yumruklu darp
Giriş Tarihi: 04.09.2025 12:05 Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 12:06

İstanbul'da akılalmaz olay: Otomobil çarpınca saldırdı! Küçük çocuğa tekme ve yumruklu darp

Kağıthane'de iddiaya göre kendisini kovalayan kişiden bisikletle kaçan A.U.İ.'ye (10) otomobil çarptı. Kaza sırasında çocuk yere savrularak hafif yaralandı. Çocuğu takip edip kovalayan kişi ise, yere düştükten sonra çocuğu tekme ve yumruk atarak darbetti. Olayın ardından A.U.İ., durumu annesi Gül İ. ve babası Mehmet İ.'ye anlattı. Hastaneye giderek darp raporu alan ailenin savcılığa giderek suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

DHA
İstanbul’da akılalmaz olay: Otomobil çarpınca saldırdı! Küçük çocuğa tekme ve yumruklu darp

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.U.İ.'nin yanına gelen bir kişi çocuğun bisikletini almak istedi. Ancak çocuk bisikletiyle hızla kaçmaya başladı.

İstanbul’da akılalmaz olay: Otomobil çarpınca saldırdı! Küçük çocuğa tekme ve yumruklu darp

Bisikletiyle caddeye çıkan çocuğa o sırada seyir halinde olan kadın sürücü idaresindeki otomobil çarptı. Otomobilin çarpmasıyla yere savrulan çocuk hafif yaralandı. Kazanın ardından kadın çocuğu hastaneye götürmek istedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da akılalmaz olay: Otomobil çarpınca saldırdı! Küçük çocuğa tekme ve yumruklu darp

YERE DÜŞTÜKTEN SONRA DARBETTİ

Ancak çocuğun bisikletini almak isteyen kişi, A.U.İ.'nin yanına gelerek otomobil sürücüsü kadını 'Birşey yok' diyerek olay yerinden uzaklaştırdı.

İstanbul’da akılalmaz olay: Otomobil çarpınca saldırdı! Küçük çocuğa tekme ve yumruklu darp

Hastaneye gitmesini engelleyen kişi çocuğa önce yumruk sonra da tekme attı; ardından da olay yerinden kaçtı.

İstanbul’da akılalmaz olay: Otomobil çarpınca saldırdı! Küçük çocuğa tekme ve yumruklu darp

Çocuk ise aldığı darbeler sonrası bisikletiyle yere düştü. Hem kaza hem de darp anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’da akılalmaz olay: Otomobil çarpınca saldırdı! Küçük çocuğa tekme ve yumruklu darp

AİLE DARP RAPORU ALDI

Olayın ardından A.U.İ., durumu annesi Gül İ. ve babası Mehmet İ.'ye anlattı.

İstanbul’da akılalmaz olay: Otomobil çarpınca saldırdı! Küçük çocuğa tekme ve yumruklu darp

Hastaneye giderek darp raporu alan ailenin savcılığa giderek suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

İstanbul’da akılalmaz olay: Otomobil çarpınca saldırdı! Küçük çocuğa tekme ve yumruklu darp
İstanbul’da akılalmaz olay: Otomobil çarpınca saldırdı! Küçük çocuğa tekme ve yumruklu darp
İstanbul’da akılalmaz olay: Otomobil çarpınca saldırdı! Küçük çocuğa tekme ve yumruklu darp
İstanbul’da akılalmaz olay: Otomobil çarpınca saldırdı! Küçük çocuğa tekme ve yumruklu darp