İstanbul'da akılalmaz olay: Otomobil çarpınca saldırdı! Küçük çocuğa tekme ve yumruklu darp
Giriş Tarihi: 04.09.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 12:06
Kağıthane'de iddiaya göre kendisini kovalayan kişiden bisikletle kaçan A.U.İ.'ye (10) otomobil çarptı. Kaza sırasında çocuk yere savrularak hafif yaralandı. Çocuğu takip edip kovalayan kişi ise, yere düştükten sonra çocuğu tekme ve yumruk atarak darbetti. Olayın ardından A.U.İ., durumu annesi Gül İ. ve babası Mehmet İ.'ye anlattı. Hastaneye giderek darp raporu alan ailenin savcılığa giderek suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.