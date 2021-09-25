İstanbul’da Arda Yurtseven’ın cansız bedenine ulaşıldı! Arkadaşı Twitter’dan paylaştı: Nasıl kıyabildiler sana

İstanbul Kartal'da kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Arda Yurtseven'den acı haber geldi. Genç adamın cansız bedeni ormanda bulundu. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Yurtseven'in arkadaşının Twitter hesabından yaptığı paylaşım yürek burku...