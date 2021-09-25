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Haberler Yaşam İstanbul'da Arda Yurtseven'ın cansız bedenine ulaşıldı! Arkadaşı Twitter'dan paylaştı: Nasıl kıyabildiler sana
Giriş Tarihi: 25.09.2021 08:46 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 08:47

İstanbul'da Arda Yurtseven'ın cansız bedenine ulaşıldı! Arkadaşı Twitter'dan paylaştı: Nasıl kıyabildiler sana

İstanbul Kartal'da 3 gün önce ortadan kaybolan 16 yaşındaki Arda Yurtseven, ormanda ölü bulundu. Türkiye'yi ağlatan liseli Arda'nın arkadaşının Twitter hesabından paylaştığı sözler yürek burktu: Nasıl kıyabildiler sana...

SABAH İNTERNET
İstanbul’da Arda Yurtseven’ın cansız bedenine ulaşıldı! Arkadaşı Twitter’dan paylaştı: Nasıl kıyabildiler sana
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İstanbul’da Arda Yurtseven’ın cansız bedenine ulaşıldı! Arkadaşı Twitter’dan paylaştı: Nasıl kıyabildiler sana

İstanbul Kartal'da kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Arda Yurtseven'den acı haber geldi. Genç adamın cansız bedeni ormanda bulundu. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Yurtseven'in arkadaşının Twitter hesabından yaptığı paylaşım yürek burku...

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İstanbul’da Arda Yurtseven’ın cansız bedenine ulaşıldı! Arkadaşı Twitter’dan paylaştı: Nasıl kıyabildiler sana

İstanbul Kartal Esentepe Mahallesi'nde oturan 16 yaşındaki Arda Yurtseven geçtiğimiz pazartesi günü bisikletiyle çıkarak kayboldu. Ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

İstanbul’da Arda Yurtseven’ın cansız bedenine ulaşıldı! Arkadaşı Twitter’dan paylaştı: Nasıl kıyabildiler sana

Gencin cep telefonunun sinyal verdiği Aydos Ormanı'nda bugün arama yapıldı. Arama sırasında Yurtseven'in bisikletine rastlandı.

İstanbul’da Arda Yurtseven’ın cansız bedenine ulaşıldı! Arkadaşı Twitter’dan paylaştı: Nasıl kıyabildiler sana

LİSELİ ARDA'NIN CENAZESİ ADLİ TIP'A YOLLANDI

Aramalar sürerken Arda Yurtseven'in cesedi bir ağaçta asılı halde bulundu.

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