İstanbul’da Arda Yurtseven’ın cansız bedenine ulaşıldı! Arkadaşı Twitter’dan paylaştı: Nasıl kıyabildiler sana

İstanbul Kartal'da kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Arda Yurtseven'den acı haber geldi. Genç adamın cansız bedeni ormanda bulundu. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Yurtseven'in arkadaşının Twitter hesabından yaptığı paylaşım yürek burku... İstanbul Kartal Esentepe Mahallesi'nde oturan 16 yaşındaki Arda Yurtseven geçtiğimiz pazartesi günü bisikletiyle çıkarak kayboldu. Ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Gencin cep telefonunun sinyal verdiği Aydos Ormanı'nda bugün arama yapıldı. Arama sırasında Yurtseven'in bisikletine rastlandı. LİSELİ ARDA'NIN CENAZESİ ADLİ TIP'A YOLLANDI Aramalar sürerken Arda Yurtseven'in cesedi bir ağaçta asılı halde bulundu. Ekiplerin incelemelerin ardından 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Arda Yurtseven'in ölüm nedeniyle ilgili inceleme sürüyor... 'ARDA YURTSEVEN EN SON KARTAL CİVARINDA GÖRÜLMÜŞTÜR' İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği'nden yapılan açıklamada 'Okulumuz öğrencilerinden Arda Yurtseven, Kartal Esentepe mahallesindeki evinden üzerinde gri tişört ve çantası ile siyah yol bisikleti kullanarak ayrılmış. En son Kartal civarında görülmüştür.' ifadeleri kullanılmıştı. İstanbul Kartal'da yaşan 16 yaşındaki lise öğrencisi Arda Yurtseven'den günlerdir haber alınamıyordu. Son olarak Kartal'ın Esentepe mahallesinde görülen 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in kursa gitmek için evinden ayrıldığı öğrenilmişti. Son dakika! Kayıp Arda'dan acı haber! Cesedi Aydos Ormanında ağaca asılı halde bulundu | Video Lise öğrencisi Arda Yurtseven ölümüyle sevenlerini yasa boğdu. Eski sınıf arkadaşı Gökçe isimli arkadaşı Twitter hesabından şu sözleri paylaştı: 'Canım eski sınıf arkadaşım, nasıl kıyabildiler sana, nasıl kıyabildin kendine? Ağlamaktan gözlerim kuruyacak çok özür dileriz seni koruyamadık canım benim.. Asla unutmayacağım.' MAVİ BALİNA İDDİASI Ormanlık alanda cesedi bulunan 16 yaşındaki lise öğrencisi Arda Yurtseven'in yüzlerce çocuğu intihara sürükleyen Mavi Balina oyununu oynadığı ileri sürüldü. MAVİ BALİNA OYUNU NEDİR? Oyunun orijinal adı Siniy Kit. Bu ismin Rus rock grubu Lumen'in bir şarkısından alındığı düşünülüyor. Şarkının sözlerinde 'Neden çığlık atarsın / Kimse sesini duymazken / Konu ne, konu ne' diyor. Şarkı 'ağı delip geçemeyen devasa bir mavi balinanın' öyküsünü anlatıyor. Bu oyuna bir şekilde katılan kişilerden, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor. 50 günlük bir süreyi kapsayan bu komutlar arasında derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, belirli bir süre boyunca kimse ile görüşülmemesi, yüksek sesli olarak müzik dinlenilmesi gibi aşamalar yer alıyor. 50. günün sonunda da kişiye son aşama olan 'yüksekten atlayarak ya da kendini asarak' intihar etme komutu veriliyor. Oyunun adıyla ilgili ortaya atılan bir başka iddia da zaman zaman balinaların açıklanamaz şekilde karaya vurup intihar eden hayvanlar olması. Oyunun hızla yayılmış olmasında sosyal medya önemli rol oynuyor. Özellikle 10-14 yaş arasındaki gençler hedef alınıyor. Bu oyunu düzenleyenler, belli etiketler kullanarak ya da sıkça ziyaret edilen gruplara mesaj atarak gençleri oyuna dahil etmeye çalışıyor. Bu oyun, Rusya'da ilk kez araştırmacı bir gazetecinin 12 yaşındaki bir kız çocuğunun intiharının ardından yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıkarıldı. Rusya'da 2016 yılında Nisan ve Kasım ayları arasında 130'dan fazla çocuk intihar etti. TOPRAĞA VERİLDİ! Kartal'da kaybolan ve kendisini bulmak için arama çalışmaları yürütülen 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in cansız bedeni dün Aydos Ormanında bir ağaca asılı halde bulundu. Arda Yurtseven için bugün Kartal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yurtseven, gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanırken, babası Arda'nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Gencin cansız bedeni dün Kartal'da Aydos Ormanında bir ağaca asılı halde bulundu. Arda Yurtseven bugün Kartal Cemevi'nde düzenlenen cenaze ile gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Yurtseven'in babası Hakkı Yurtseven, aile bireyleri, yakınları ile Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel katıldı. Başkan Yüksel acılı babayı cenazede teselli etti. Acılı baba, oğlu Arda'nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Arda Yurtseven'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından cenaze aracına koyuldu. Gözyaşları sel oldu. Aydos'ta cesedi bulunan Arda Yurtseven son yolculuğuna uğurlandı | Video