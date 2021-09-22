Video Yaşam Son dakika! Kayıp Arda'dan acı haber! Cesedi Aydos Ormanında ağaca asılı halde bulundu | Video

Son dakika! Kayıp Arda'dan acı haber! Cesedi Aydos Ormanında ağaca asılı halde bulundu | Video

Son dakika! Kayıp Arda'dan acı haber! Cesedi Aydos Ormanında ağaca asılı halde bulundu | Video
22.09.2021 | 14:28

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Kartal’da birkaç gündür kayıp olan ve kendisini bulmak için arama çalışmaları yapılan 16 yaşındaki gencin cesedi, Aydos Ormanında ağaca asılı halde bulundu.

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Kartal'da geçtiğimiz günlerde Esentepe Mahallesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencisi Arda Yurtseven'i bulmak için birkaç gündür arama çalışmaları yürütülüyordu.

Gencin cansız bedeni bugün Kartal'da Aydos Ormanında bir ağaca asılı halde bulundu. Durumu fark eden vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada cansız bedenin Arda Yurtseven' ait olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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