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Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Megakente 20 santimin üzerinde kar bekleniyor! Kritik hava durumu uyarısı
Giriş Tarihi: 18.03.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 19:49

SON DAKİKA: İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Megakente 20 santimin üzerinde kar bekleniyor! Kritik hava durumu uyarısı

Son dakika haberi... İstanbul geçtiğimiz hafta yaşanan Aybar Kar Fırtınası'nın ardından yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin de uyarılarının ardından kar yağışı dün gece saatlerinde İstanbul'da etkisini gösterdi. Kar yağışının hafta sonu da devam etmesi beklenirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat vererek uyardı. Öte yandan bugün saat 17.30'dan itibaren motosiklet ve Motokuryelerin trafiğe çıkması da yasaklandı.İşte İstanbul ve Türkiye genelinin hava durumu raporu...

BULUT YAMANDAĞ
BARIŞ SAVAŞ
SON DAKİKA: İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Megakente 20 santimin üzerinde kar bekleniyor! Kritik hava durumu uyarısı

Megakent İstanbul son yılların en sert kışını geçiriyor. Aybar'ın ardından kar yağışı kent genelinde yine ekisini göstermeye başladı. İstanbul için bugün sarı, yarın ise turuncu alarm veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün megakent için 20 santimin üzerinde kar kalınlığı beklediğini duyurmasıyla Valilik de peş peşe yeni tedbirler aldı. Karın İstanbul'a geri dönmesiyle okullar tatil edildi, devlet kurumlarında görevliler için "idari izin" açıklamaları yapıldı.

SON DAKİKA: İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Megakente 20 santimin üzerinde kar bekleniyor! Kritik hava durumu uyarısı

İSTANBUL İÇİN TURUNCU ALARM VERİLDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından İstanbul için19 Mart Cumartesi günü turuncu alarm verildiğini açıkladı. Vali Yerlikaya, " 03.00-06.00 arası kar 06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Lütfen, Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Megakente 20 santimin üzerinde kar bekleniyor! Kritik hava durumu uyarısı

VALİ YERLİKAYA'DAN KAR UYARISI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 18.00 24.00 arası kuvvetli kar sağanakları beklendiğini açıkladı. Yerlikaya zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını ve toplu taşıma araçları tercih edilmesi uyarısında bulundu.

MOTOKURYELERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bugün saat 17.30'dan itibaren motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını açıkladı.

SON DAKİKA: İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara kritik kar sağanağı uyarısı: "18-24 saatleri arası dışarı çıkmayın!" | Video

SON DAKİKA: İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Megakente 20 santimin üzerinde kar bekleniyor! Kritik hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'a tarihinin en soğuk kış aylarından birini yaşatan Aybar kar fırtınasının ardından kar yağışının megakent İstanbul'a geri döneceğini duyurmuş ve kent genelinde bugün için sarı, yarın içinse turuncu alarm verilmişti.

SON DAKİKA: İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Megakente 20 santimin üzerinde kar bekleniyor! Kritik hava durumu uyarısı

20 SANTİMİN ÜZERİNDE KAR BEKLENİYOR
20 santimin üzerinde kar kalınlığının oluşmasını bekleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.03.2022 Cuma gününden itibaren İstanbul'da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verdi.

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