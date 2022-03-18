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SON DAKİKA: İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Megakente 20 santimin üzerinde kar bekleniyor! Kritik hava durumu uyarısı
Giriş Tarihi: 18.03.2022 09:24
Güncelleme Tarihi: 18.03.2022
19:49
SON DAKİKA: İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Megakente 20 santimin üzerinde kar bekleniyor! Kritik hava durumu uyarısı
Son dakika haberi... İstanbul geçtiğimiz hafta yaşanan Aybar Kar Fırtınası'nın ardından yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin de uyarılarının ardından kar yağışı dün gece saatlerinde İstanbul'da etkisini gösterdi. Kar yağışının hafta sonu da devam etmesi beklenirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat vererek uyardı. Öte yandan bugün saat 17.30'dan itibaren motosiklet ve Motokuryelerin trafiğe çıkması da yasaklandı.İşte İstanbul ve Türkiye genelinin hava durumu raporu...