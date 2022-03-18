SON DAKİKA: İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara kritik kar sağanağı uyarısı: "18-24 saatleri arası dışarı çıkmayın!" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:11
01:31
01:52
00:45
00:30
Cezaevinden yönetilen çeteye operasyon 19.03.2022 | 11:00
08:15
Asayiş polisinden dev operasyon: 22 kadın hırsız gözaltında 19.03.2022 | 10:55
00:17
02:53
İstanbul'da kar yağdı, yollar buz pistine döndü 19.03.2022 | 08:39
00:43
01:21
01:13
00:30
00:10
14:18
00:35
02:53
İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı | Video 18.03.2022 | 16:24
02:26
Telefonunu çalan hırsızı 2 saniye ile kaçırdı! O anlar kamerada | Video 18.03.2022 | 16:25
02:45
Düzce TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var | Video 18.03.2022 | 16:08
01:31
Bursa'da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan 2 tır kaza yaptı! | Video 18.03.2022 | 16:01
Son dakika haberi: İstanbul geçtiğimiz hafta yaşanan Aybar Kar Fırtınası'nın ardından yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin de uyarılarının ardından kar yağışı dün gece saatlerinde İstanbul'da etkisini gösterdi. Kar yağışının hafta sonu da devam etmesi beklenirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "18-24 saatleri arası dışarı çıkmayın" diyerek uyardı. Öte yandan bugün saat 17.30'dan itibaren motosiklet ve Motokuryelerin trafiğe çıkması da yasaklandı.İşte İstanbul ve Türkiye genelinin hava durumu raporu...