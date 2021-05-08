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Haberler Yaşam İstanbul'da bugün hangi semt pazarları açık olacak? İşte 8 ve 15 Mayıs'ta kurulacak pazarlar
Giriş Tarihi: 08.05.2021 10:28 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 11:04

'da bugün hangi açık olacak? İşte 8 ve 15 Mayıs'ta kurulacak pazarlar

'da hangi açık olacak? Vatandaşlar bu sorunun cevabını merak ediyor. Türkiye'nin 81 ilinde dönemine girilmesiyle birlikte vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşandığı verileriyle de ortaya çıktı. Bu vaka düşüşü de elbette alınan tedbirlerin bir sonucu. Alınan yeni karara göre, tam kapanma döneminde semt pazarları bugün açıldı. Vatandaşlar, evlerine en yakın pazara gidebilecek. Pazarda sadece yaş sebze, meyve ve fide satışı yapılacak. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası, bugün kurulacak semt pazarlarının listesini yayımladı. İşte Türkiye'de ilçe ilçe kurulacak semt pazarları...

İstanbul'da bugün hangi semt pazarları açık olacak? İşte 8 ve 15 Mayıs'ta kurulacak pazarlar

Türkiye'de bugün ve 15 Mayıs günü sürecinde belli açık olacak. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Pazar Yerleri' konulu genelge gönderdi.

İstanbul'da bugün hangi semt pazarları açık olacak? İşte 8 ve 15 Mayıs'ta kurulacak pazarlar

Genelgeye göre; 8 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00-17.00 arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri hizmet verecek.

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İstanbul'da bugün hangi semt pazarları açık olacak? İşte 8 ve 15 Mayıs'ta kurulacak pazarlar

PAZARCILAR ODASI SEMT SEMT PAYLAŞTI

Birçok kişi hangi pazarın açık olacağını merak ediyor. Umum Pazarcılar Esnaf Odası'nın paylaştığı bilgilere semt semt açık olacak pazarlar şöyle:

İstanbul'da bugün hangi semt pazarları açık olacak? İşte 8 ve 15 Mayıs'ta kurulacak pazarlar

AVRUPA YAKASI

Arnavutköy

Hadımköy Toki 4.Etap Pazartesi Pazarı,

Arnavutköy (İslambey Mahallesi) Pazartesi Pazarı,

Haraççı Pazartesi Pazarı,

Arnavutköy Salı Pazarı,

Taşoluk Salı Pazarı,

İmrahor Mahallesi Çarşamba Pazarı,

Bolluca Çarşamba Pazarı,

Hadımköy Çarşamba Pazarı,

Arnavutköy (Nene Hatun Mahallesi) Çarşamba Pazarı,

Taşoluk Toki Perşembe Pazarı,

Arnavutköy Perşembe Pazarı,

Haraççı Cuma Pazarı,

Boğazköy Cuma Pazarı,

Bolluca Cumartesi Pazarı,

Durusu Cumartesi Pazarı,

Hadımköy Cumartesi Pazarı,

Deliklikaya Cumartesi Pazarı,

Arnavutköy Cumartesi Pazarı,

Boğazköy Pazar Pazarı,

Hadımköy Ömerli Pazar Pazarı,

Arnavutköy Pazar Pazarı,

İstanbul'da bugün hangi semt pazarları açık olacak? İşte 8 ve 15 Mayıs'ta kurulacak pazarlar

AVCILAR

Firüzköy Pazartesi Pazarı

Üniversite Salı Pazarı,

Merkez Çarşamba Pazarı,

Gümüşpala Perşembe Pazarı,

Yeşilkent Perşembe Pazarı,

Tahtakale Perşembe Pazarı,

M.K.Paşa Cuma Pazarı,

Ambarlı Siteler Cumartesi Pazarı,

Cihangir (İgs) Cumartesi Pazarı,

Firüzköy Cumartesi Pazarı,

Denizköşkler (Şükrü Bey) Pazar Pazarı,

Yeşilkent Pazar Pazarı,

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