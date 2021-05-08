İstanbul'da bugün hangi semt pazarları açık olacak? İşte 8 ve 15 Mayıs'ta kurulacak pazarlar

AVRUPA YAKASI
Arnavutköy
Hadımköy Toki 4.Etap Pazartesi Pazarı,
Arnavutköy (İslambey Mahallesi) Pazartesi Pazarı,
Haraççı Pazartesi Pazarı,
Arnavutköy Salı Pazarı,
Taşoluk Salı Pazarı,
İmrahor Mahallesi Çarşamba Pazarı,
Bolluca Çarşamba Pazarı,
Hadımköy Çarşamba Pazarı,
Arnavutköy (Nene Hatun Mahallesi) Çarşamba Pazarı,
Taşoluk Toki Perşembe Pazarı,
Arnavutköy Perşembe Pazarı,
Haraççı Cuma Pazarı,
Boğazköy Cuma Pazarı,
Bolluca Cumartesi Pazarı,
Durusu Cumartesi Pazarı,
Hadımköy Cumartesi Pazarı,
Deliklikaya Cumartesi Pazarı,
Arnavutköy Cumartesi Pazarı,
Boğazköy Pazar Pazarı,
Hadımköy Ömerli Pazar Pazarı,
Arnavutköy Pazar Pazarı,