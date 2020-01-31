YAKALANAN SÜRÜCÜLERE CEZA KESİLDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da sabah saatlerinde birçok noktada yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanan araçlara yönelik denetim yaptı. Denetim noktalarından birisi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kısıklı bağlantısı oldu. Ekipler, tepe lambası açık olan sürücülere kimlik ve koruma kararı belgesi kontrolü yaptı.