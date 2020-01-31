Çıkan bir yasanın ardından İstanbul'da çakar denetimi devam ediyor. İstanbul'da çakar takan ve emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetimler gerçekleştiriliyor. İstanbul'da çakar takan ve emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesindeki denetimlerde belirlenen noktalarda ekipler araçları tek tek durdurarak kontrol yapıldı. Kurallara uymayanlara ceza kesildi. Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba düzenlenmesi, 1 Kasım 2019'dan itibaren yürürlüğe girdi. Uygulamayla meslek kuruluşları, üniversiteler ve kamudaki üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda 'çakar' tabir edilen ışıklı uyarı işaretleri yasaklandı. Karayolları Trafik Kanunu'nun 71'inci maddesinin (F) bendi kapsamında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ile sivil polis ve jandarma araçlarında sadece aracın tepe bölgesinde sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi kullanılması zorunlu hale getirildi. YAKALANAN SÜRÜCÜLERE CEZA KESİLDİ Denetimler sırasında tepe lambası kullanan araçlar durduruldu. Tepe lambası kullanarak emniyet şeridini kullanan bir sürücü durdurularak incelendi. Yapılan incelemede korunan kişi ve koruma polisin araçta olmadığı için 71. Maddede 132 lira ceza kesildi. Aynı noktada emniyet şeridi ihlali yapan bir sürücüye ise bin 228 lira ceza kesildi. ZİNCİRLİKUYU'DA LÜKS OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNE ÇAKAR CEZASI Diğer bir denetim noktası ise Zincirlikuyu oldu. Beşiktaş istikametinde yapılan denetimlerde lüks otomobilin sürücüsüne yetkisiz çakar kullanımı nedeniyle bin 228 lira para cezası kesildi.