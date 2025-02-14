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İstanbul'da büyük deprem olacak mı? Uzman isimden ezber bozan çıkış: Çok zor olur...
Giriş Tarihi: 14.02.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
12:53
İstanbul'da büyük deprem olacak mı? Uzman isimden ezber bozan çıkış: Çok zor olur...
Son zamanlarda Ege Denizi'nde üst üste meydana gelen depremler vatandaşları paniğe sevk etti. Bölgede kaydedilen deprem sayısının 2 bini geçmesiyle birlikte, uzmanlar İstanbul'daki deprem riski hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Son olarak Prof. Dr. Osman Bektaş'tan, olası büyük İstanbul depremi ile ilgili ezber bozan çıkış geldi.