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Haberler Yaşam İstanbul'da büyük deprem olacak mı? Uzman isimden ezber bozan çıkış: Çok zor olur...
Giriş Tarihi: 14.02.2025 12:49 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 12:53

İstanbul'da büyük deprem olacak mı? Uzman isimden ezber bozan çıkış: Çok zor olur...

Son zamanlarda Ege Denizi'nde üst üste meydana gelen depremler vatandaşları paniğe sevk etti. Bölgede kaydedilen deprem sayısının 2 bini geçmesiyle birlikte, uzmanlar İstanbul'daki deprem riski hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Son olarak Prof. Dr. Osman Bektaş'tan, olası büyük İstanbul depremi ile ilgili ezber bozan çıkış geldi.

İstanbul’da büyük deprem olacak mı? Uzman isimden ezber bozan çıkış: Çok zor olur...

Bir süredir Ege Bölgesi'nde deavm eden deprem fırtınası vatandaşlarda korkuya neden oldu. Prof. Dr. Osman Bektaş İstanbul'da büyük deprem olup olmayacağına dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

İstanbul’da büyük deprem olacak mı? Uzman isimden ezber bozan çıkış: Çok zor olur...

'İSTANBUL'DA BÜYÜK DEPREM ÇOK ZOR'

Beklenen büyük İstanbul depremi hakkında konuşan Osman Bektaş'ın ifadeleri gündem oldu. Fay sürüklenmesine dikkat çeken Bektaş, "İstanbul'da büyük deprem çok zor" dedi.

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İstanbul’da büyük deprem olacak mı? Uzman isimden ezber bozan çıkış: Çok zor olur...

"DEPREM TEHLİKESİ OLDUKÇA AZALMIŞTIR"

Deprem uzmanı Osman Bektaş, X (Twitter) hesabında yaptığı deprem açıklamasında, "İstanbul'da büyük deprem çok zor. İstanbul'un doğusunda, Adalar Fay segmentinde gelişen 1509 ve 1766 depremlerinin tahmini büyüklüğü M 6,8-7,2'dir (Ambraseys,2000). 1963 Adalar depremi M 6,3 olduğuna göre bu segmentin deprem tehlikesi oldukça azalmıştır.

İstanbul’da büyük deprem olacak mı? Uzman isimden ezber bozan çıkış: Çok zor olur...

İstanbulun batısında son 500 yılda büyük deprem yaşanmamış olması güncel fay sürüklenmesi (creep) ile desteklenmiştir.

İstanbul’da büyük deprem olacak mı? Uzman isimden ezber bozan çıkış: Çok zor olur...

Marmara'da 500 yıllık tarihsel periyotun en aktif dönemi batıdan doğuya göç eden ve 6 adet M>7 depremini üreten 20. yüzyıldır. Büyük depremler arası sakinlik dönemleri ise 89-163 yıldır." ifadelerine yer verdi.

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