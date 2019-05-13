İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?

Türkiye'nin göz bebeği megakent İstanbul, sanayimizin ve ekonominin merkezi. İstanbul'un bu çekim merkezi olma hali de nüfusunun 15 milyonu geçmesi ile sonuçlanıyor. İstanbul'da her ilimizden göç eden vatandaşlarımız var. Taşı toprağı altın diyerek Anadolu'nun farklı yerlerinden gelen insanlarımız elbette artık birer İstanbullu. Peki İstanbul'da hangi memleketten kaç kişi yaşıyor? Son verilere göre İstanbul'da en çok aslen nereli var? İşte merak edilen bu soruların cevabı!
Giriş Tarihi: 13.05.2019
07:41
Güncelleme Tarihi: 02.09.2019
08:39