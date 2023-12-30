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İstanbul'da film gibi rehine operasyonu! İş adamı hayatının şokunu yaşadı: İmdat adam kaçırıyorlar...
Giriş Tarihi: 30.12.2023 18:41
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
18:44
İstanbul'da film gibi rehine operasyonu! İş adamı hayatının şokunu yaşadı: İmdat adam kaçırıyorlar...
İstanbul Çekmeköy'de köpek gezdirmek için dışarı çıkan galerici iş adamı G.V. yüzleri maskeli 4 kişi tarafından zorla bir araca bindirilip kaçırıldı. Eşinin; "adam kaçırıyorlar" çığlıklarını duyan kadın hemen polisi arayıp başvuruda bulundu. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. 2 milyon lira fidye için kaçırıldığı öğrenilen iş adamı film gibi bir operasyonla kurtarıldı. Gasp Büro 13 şüpheliyi gözaltına alırken adreslerde yaptığı aramada çok sayıda uyuşturucu madde silah ve para ele geçirdi.