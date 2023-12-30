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Haberler Yaşam İstanbul'da film gibi rehine operasyonu! İş adamı hayatının şokunu yaşadı: İmdat adam kaçırıyorlar...
Giriş Tarihi: 30.12.2023 18:41 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 18:44

İstanbul'da film gibi rehine operasyonu! İş adamı hayatının şokunu yaşadı: İmdat adam kaçırıyorlar...

İstanbul Çekmeköy'de köpek gezdirmek için dışarı çıkan galerici iş adamı G.V. yüzleri maskeli 4 kişi tarafından zorla bir araca bindirilip kaçırıldı. Eşinin; "adam kaçırıyorlar" çığlıklarını duyan kadın hemen polisi arayıp başvuruda bulundu. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. 2 milyon lira fidye için kaçırıldığı öğrenilen iş adamı film gibi bir operasyonla kurtarıldı. Gasp Büro 13 şüpheliyi gözaltına alırken adreslerde yaptığı aramada çok sayıda uyuşturucu madde silah ve para ele geçirdi.

Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da film gibi rehine operasyonu! İş adamı hayatının şokunu yaşadı: İmdat adam kaçırıyorlar...

Çekmeköy Merkez mahallesi Vefa Sokak'ta 26 Aralık sabahı yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti. Galerici G.V. (39) köpeğini gezdirmek için dışarı çıktı.

İstanbul’da film gibi rehine operasyonu! İş adamı hayatının şokunu yaşadı: İmdat adam kaçırıyorlar...

Beş dakika sonra eşi S.E.V. Bir ses duydu. 'İmdat adam kaçırıyorlar' diye bağırıyordu. Camdan baktığında sesin kocasından geldiğini 4 maskeli adamın eşini zorla bir araca bindirip kaçırdığını gördü.

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İstanbul’da film gibi rehine operasyonu! İş adamı hayatının şokunu yaşadı: İmdat adam kaçırıyorlar...

Hemen durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İstanbul’da film gibi rehine operasyonu! İş adamı hayatının şokunu yaşadı: İmdat adam kaçırıyorlar...

ADRES CEPHANELİK GİBİ ÇIKTI

Gasp Büro ekipleri hemen çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Önce şüphelierin kullandığı araç ardından da kimlikleri tespit edildi.

İstanbul’da film gibi rehine operasyonu! İş adamı hayatının şokunu yaşadı: İmdat adam kaçırıyorlar...

Olaydan 1 gün sonra Gasp büro tespit ettiği adreslere baskın yaptı 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 508 bin lira 32 bin 440 dolar, 4 bin 135 Euro, 5 sterlin ve 1 tanesi otomatik olmak üzere 10 tabanca ile 27 şarjör ele geçirildi.

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