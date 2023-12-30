İstanbul’da film gibi rehine operasyonu! İş adamı hayatının şokunu yaşadı: İmdat adam kaçırıyorlar...

Olaydan 1 gün sonra Gasp büro tespit ettiği adreslere baskın yaptı 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 508 bin lira 32 bin 440 dolar, 4 bin 135 Euro, 5 sterlin ve 1 tanesi otomatik olmak üzere 10 tabanca ile 27 şarjör ele geçirildi.