İstanbul Yarı maratonu sebebiyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak ve araçlar alternatif güzergahlara yönlendirilecek. İstanbul Valiliği tarafından açıklanan listeyle birlikte İstanbul'da hangi yolların hangi saatler arasında trafiğe kapalı olduğu belirlendi. Şimdi vatandaşlar "İstanbul'da hangi yollar kapalı?" sorusuna yanıt arıyor. 26 Mart Cumartesi İstanbul'da kapalı yollar listesi bugünkü trafik durumunu etkileyecek. Yarın da birçok noktada yollar geçici olarak kapalı olacak. İşte, İstanbul kapalı yollar listesi ve alternatif güzergahlar…