Haberler Yaşam İstanbul’da hangi yollar kapalı? İstanbul Yarı Maratonu için 26-27 Mart bugün - yarın trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Giriş Tarihi: 26.03.2022 10:00 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 10:03

İstanbul Yarı maratonu sebebiyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak ve araçlar alternatif güzergahlara yönlendirilecek. İstanbul Valiliği tarafından açıklanan listeyle birlikte İstanbul'da hangi yolların hangi saatler arasında trafiğe kapalı olduğu belirlendi. Şimdi vatandaşlar "İstanbul'da hangi yollar kapalı?" sorusuna yanıt arıyor. 26 Mart Cumartesi İstanbul'da kapalı yollar listesi bugünkü trafik durumunu etkileyecek. Yarın da birçok noktada yollar geçici olarak kapalı olacak. İşte, İstanbul kapalı yollar listesi ve alternatif güzergahlar…