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Haberler Yaşam İstanbul’da hangi yollar kapalı? İstanbul Yarı Maratonu için 26-27 Mart bugün - yarın trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Giriş Tarihi: 26.03.2022 10:00 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 10:03

İstanbul’da hangi yollar kapalı? İstanbul Yarı Maratonu için 26-27 Mart bugün - yarın trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

İstanbul Yarı maratonu sebebiyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak ve araçlar alternatif güzergahlara yönlendirilecek. İstanbul Valiliği tarafından açıklanan listeyle birlikte İstanbul'da hangi yolların hangi saatler arasında trafiğe kapalı olduğu belirlendi. Şimdi vatandaşlar "İstanbul'da hangi yollar kapalı?" sorusuna yanıt arıyor. 26 Mart Cumartesi İstanbul'da kapalı yollar listesi bugünkü trafik durumunu etkileyecek. Yarın da birçok noktada yollar geçici olarak kapalı olacak. İşte, İstanbul kapalı yollar listesi ve alternatif güzergahlar

İstanbul’da hangi yollar kapalı? İstanbul Yarı Maratonu için 26-27 Mart bugün - yarın trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

İstanbul Yarı Maratonu 27 Mart 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek. Büyük bir kalabalıkla gerçekleştirilecek yarı maratonda geçiş kolaylığı için yollar araç trafiğine kapalı olacak. İstanbul Valiliği konuyla ilgili olarak "İlimizde 27 Mart 2022 Pazar günü düzenlenecek İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıya çıkarılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." Diyerek listeyi paylaştı. Peki, yarın ve bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı? İşte İstanbul'da trafiğe kapalı yollar listesi ve alternatif güzergah noktaları…

İstanbul’da hangi yollar kapalı? İstanbul Yarı Maratonu için 26-27 Mart bugün - yarın trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

26 MART CUMARTESİ BUGÜN İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

26.03.2022 Cumartesi Günü Saat 17.00 ile 27.03.2022 Pazar Günü Saat 14.00 Arası Kapanacak Yollar:

- Yenikapı Meydan önündeki çift yönlü yol etkinlik alanı varyant üstü

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İstanbul’da hangi yollar kapalı? İstanbul Yarı Maratonu için 26-27 Mart bugün - yarın trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

27 MART PAZAR YARIN İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

27.03.2022 Pazar Günü Saat 02.00 – 14.00 Arası Kapanacak Yollar:

- Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İDO arası

- Namık Kemal varyant dönüşleri

- Yenikapı Etkinlik Alanından Namık Kemal varyant Güneye bağlantı

- Sahil Kennedy Kuzey, Avrasya Tünel Aksaray Ayrımları, Namık Kemal varyant arası

İstanbul’da hangi yollar kapalı? İstanbul Yarı Maratonu için 26-27 Mart bugün - yarın trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

27.03.2022 Pazar Günü Saat 06.00 - 13.30 Arası Kapanacak Yollar:

- Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak

- Atatürk Bulvarı'ndan Ragıpgümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları

- Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak

- Ragıpgümüşpala Caddesi çift yönlü olarak

- Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak

- Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak

- Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak

- Galata Köprüsü çift yönlü olarak

- Ankara Caddesi Hamidiye Kavşak'tan Sirkeci istikametine kapatılacak.

- Ayvansaraydan Sirkeci istikameti kapalı, Eyüp istikamet kapalı olacaktır.

- Yevadut Caddesi'nden akım D100 Kuzey istikametine yönlendirilecek, Ayvansaray istikameti akım verilmeyecektir.

- Savaklar Caddesi'nden Ayvansaray'a iniş Balat Sahil yoluna katılımlar

- E5 Güney Ayvansaray'a inişler

İstanbul’da hangi yollar kapalı? İstanbul Yarı Maratonu için 26-27 Mart bugün - yarın trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

27.03.2022 Pazar Günü Saat 06.00 – 14.00 Arası Kapanacak Yollar

- Gülhane Parkı Sahil Alt Girişleri

- Cankurtaran(Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır.)

- Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır.)

- Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidinden, Kumkapı Alt Geçidinden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi Halı Saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak'tan sahil kuzeye akım verilmeyecektir.)

- Namık Kemal Caddesi Sahil Kennedy Bağlantısı kapatılacaktır.

- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecektir.)

- Sahil Kenndy Kuzey Yol Avrasya Tünelden Aksaray Ayrımları

- Samatya Güney (Sahil Kennedy transit yol ile Avrasya Acil Çıkışlar dâhil (Avrasya Tünel gidiş geliş açık olacak şekilde ) Ayvansaray'a kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacaktır.)

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