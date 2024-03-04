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İstanbul'da inanılmaz olay: Anneyi mutfağa kızını yatak odasına gönderip öyle şeyler yaptı ki
Giriş Tarihi: 04.03.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
13:09
İstanbul'da inanılmaz olay: Anneyi mutfağa kızını yatak odasına gönderip öyle şeyler yaptı ki
İstanbul Ümraniye'de bir apartmanın 3 dairesine sözde elektrikçi gibi "Kaçak elektrik var, sayaç sıfırlayacağım" diyerek türlü bahanelerle giren adam akıl almaz dolandırıcılık yöntemleri ile hırsızlık yaptı. Bir evdeki mağdurun eline kablolar tutuşturup telefonunu çaldı. Diğer evde anne-kızın eline bozuk para verip prizlere sürttürüp, "Kulağınızda küpe, bileğinizdeki bileklik altın. Bunlar elektrik akımını çeker, çıkarın" diyerek hırsızlık yaptı. Son evde de elektronik eşyanın fişini çekmesini istediği yaşlı kadının eşyasını çaldı. Yakalanınca "Ben başka hırsızlıktan tutuklandım. Hemşerim olan Süleyman sahte kimlik kullanarak benim adıma hırsızlık yapıyor. Bunu ben yapmadım" savunması yaptı...