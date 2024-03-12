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İstanbul’da kanlı pusu: Galerici öldü! Hemşire İdil ağır yaralı!
Giriş Tarihi: 12.03.2024 08:25
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
08:25
İstanbul’da kanlı pusu: Galerici öldü! Hemşire İdil ağır yaralı!
Korkunç olay İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. Kafeden çıkıp aracına binen 3'ü kadın 4 kişiye motosikletli 2 şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Avcılar'da galerici olduğu öğrenilen Şuayip Alkan hayatını kaybetti. Özel bir hastanede hemşire olduğu öğrenilen İdil B. ise yaralandı. Polis, şüpheli 2 şahsı yakalamak için çalışma başlattı.