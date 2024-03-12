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Haberler Yaşam İstanbul’da kanlı pusu: Galerici öldü! Hemşire İdil ağır yaralı!
Giriş Tarihi: 12.03.2024 08:25 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 08:25

İstanbul’da kanlı pusu: Galerici öldü! Hemşire İdil ağır yaralı!

Korkunç olay İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. Kafeden çıkıp aracına binen 3'ü kadın 4 kişiye motosikletli 2 şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Avcılar'da galerici olduğu öğrenilen Şuayip Alkan hayatını kaybetti. Özel bir hastanede hemşire olduğu öğrenilen İdil B. ise yaralandı. Polis, şüpheli 2 şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

HUZEYFE ATICI
İstanbul’da kanlı pusu: Galerici öldü! Hemşire İdil ağır yaralı!

Korkunç cinayet dün akşam saat 22.30 sıralarında Beylikdüzü'ne bağlı Barış Mahallesi Reşat Nuri Güntekin sokak üzerinde işlendi.

İstanbul’da kanlı pusu: Galerici öldü! Hemşire İdil ağır yaralı!

Galerici olduğu öğrenilen Şuayip Alkan, özel bir hastanede hemşire olan İdil B., Beylikdüzü'nde bir güzellik merkezinin sahibi Ezgi A. ve Beylikdüzü'nde bir kozmetik mağazasında görevli olan Övgü Bengüsu B.'yi aracıyla alarak kafeye oturmaya geldi. Arkadaş grubu bir süre kafede vakit geçirdikten sonra kafeden çıkarak araçlarına bindi.

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İstanbul’da kanlı pusu: Galerici öldü! Hemşire İdil ağır yaralı!

KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDULAR
4 kişi araca bindikleri anda kurşun yağmuruna tutuldu. Galerici Şuayip Alkan saldırıda ağır yaralandı. Beylikdüzü'nde kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İstanbul’da kanlı pusu: Galerici öldü! Hemşire İdil ağır yaralı!

Hemşire İdil B. ise kasığına isabet eden mermi ile ağır yaralandı. İdil B.'nin kaldırıldığı özel bir hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul’da kanlı pusu: Galerici öldü! Hemşire İdil ağır yaralı!

Ezgi A. ve Övgü Bengisu B. ise silahlı saldırıyı yara almadan atlattı. Öte yandan ifadelerinde de kafeye Esenyurt'tan geldiklerini, kendilerini Şuayip Alkan'ın aracı ile aldığını ve hesabı ödedikleri sırada olayın gerçekleştiğini söyledikleri öğrenildi.

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