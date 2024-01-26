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İstanbul’da komşu dehşeti: Kapıya o şekilde geldiğini görünce kocasını çağırdı!
Giriş Tarihi: 26.01.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
09:18
İstanbul’da komşu dehşeti: Kapıya o şekilde geldiğini görünce kocasını çağırdı!
İstanbul Kartal'da dehşet dolu bir olay yaşandı. İlginç Cihan Biricik isimli kişi, eline satır aldı. Komşusu Nermin Gümrükçü'nün kapısına dayandı. Kapıyı açan kadın ise neye uğradığını şaşırdı. Biricik'in daha önce de annesini yaraladığı ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü ortaya çıktı. Sürekli tacize uğradığını belirten kadın ise hemen kocasını aradı. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı…