İstanbul’da komşu dehşeti: Kapıya o şekilde geldiğini görünce kocasını çağırdı!

"SÜREKLİ BENİ TACİZ EDİYOR"

Nermin Gümrükçü , "15 yıldır ben bu şahısla uğraşıyorum. Sürekli beni taciz ediyor. Satır alıp kapıma geliyor. Beni tehdit ediyor. 'Öldüreceğim seni' diyor. Artık dayanacak gücüm kalmadı. En son kamera koydum. Ve bunu kanıtladım kamerayla beraber. Polise şikayette bulunuyordum. Hiçbir şey yapamayız diyordu. Böyle çaresiz kalınca gizli kamerayla beraber bu şahsı yakalattım" dedi.