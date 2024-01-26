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Haberler Yaşam İstanbul’da komşu dehşeti: Kapıya o şekilde geldiğini görünce kocasını çağırdı!
Giriş Tarihi: 26.01.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 09:18

İstanbul’da komşu dehşeti: Kapıya o şekilde geldiğini görünce kocasını çağırdı!

İstanbul Kartal'da dehşet dolu bir olay yaşandı. İlginç Cihan Biricik isimli kişi, eline satır aldı. Komşusu Nermin Gümrükçü'nün kapısına dayandı. Kapıyı açan kadın ise neye uğradığını şaşırdı. Biricik'in daha önce de annesini yaraladığı ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü ortaya çıktı. Sürekli tacize uğradığını belirten kadın ise hemen kocasını aradı. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı…

İstanbul’da komşu dehşeti: Kapıya o şekilde geldiğini görünce kocasını çağırdı!

İnanılmaz olay geçtiğimiz salı İstanbul Kartal' meydana geldi. İlginç Cihan Biricik isimli zorba, alt komşusu Nermin Gümrükçü'nün kapısına gitti. Biricik, kapıyı açan Gümrükçü'nün üzerine satırla yürüdü. Büyük korku yaşayan kadın ise kendisini içeri attı. Hemen kapıyı kapattı.

İstanbul’da komşu dehşeti: Kapıya o şekilde geldiğini görünce kocasını çağırdı!

İSTANBUL KOMŞU DEHŞETİ
Kocasını arayıp durumu anlattı. Eşinin telefonu üzerine Murat Gümrükçü soluğu evde aldı. Kapıda ve kapının önündeki bulaşık makinesinde çizikler olduğunu gördü. Durumu polise bildirdi.

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İstanbul’da komşu dehşeti: Kapıya o şekilde geldiğini görünce kocasını çağırdı!

Polis, şüpheli İlginç Cihan Biricik'in daha önce de annesini yaraladığını belirledi. Şüphelinin Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü tespit edildi.

Gürültüden rahatsız oldu, satırla komşusunun kapısına dayandı | Video

İstanbul’da komşu dehşeti: Kapıya o şekilde geldiğini görünce kocasını çağırdı!

Savcılık kararıyla çilingir çağrıldı ve zorbanın evine baskın yapıldı. İlginç Cihan Biricik'i gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından da adliyeye yollandı.

İstanbul’da komşu dehşeti: Kapıya o şekilde geldiğini görünce kocasını çağırdı!

"SÜREKLİ BENİ TACİZ EDİYOR"
Nermin Gümrükçü , "15 yıldır ben bu şahısla uğraşıyorum. Sürekli beni taciz ediyor. Satır alıp kapıma geliyor. Beni tehdit ediyor. 'Öldüreceğim seni' diyor. Artık dayanacak gücüm kalmadı. En son kamera koydum. Ve bunu kanıtladım kamerayla beraber. Polise şikayette bulunuyordum. Hiçbir şey yapamayız diyordu. Böyle çaresiz kalınca gizli kamerayla beraber bu şahsı yakalattım" dedi.

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